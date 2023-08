Anúncio: Prefeito anuncia reforma do Parque Clóvis Assaf

Marco Borba

Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou terça-feira, 29/8, durante reunião do mutirão Amor por Osasco com moradores de Quitaúna, na Emef Elza de Carvalho Batiston, que o Parque Clóvis Assaf, na Cidade das Flores, será revitalizado nos próximos meses.

“As melhorias serão como as que fizemos no Parque da Fito, com nova iluminação, jardinagem, área de playground e outras benfeitorias”, disse o prefeito, ao lembrar que outras ações já foram realizadas naquela região, como a reforma da própria Emef Elza de Carvalho, onde houve revitalização em salas de aula e na quadra esportiva.

Informou ainda sobre os investimentos realizados nos últimos anos na educação, com a implantação de lousas digitais, entrega de uniformes, mochilas, material escolar e de 24 mil notebooks para professores e alunos do terceiro ao quinto anos do ensino fundamental. “É com investimentos em tecnologia e na qualidade do ensino que garantiremos um futuro melhor para nossos jovens. Muitas empresas de tecnologia vieram para Osasco e outras estão chegando. Então, temos que preparar nossos jovens, porque queremos que futuramente eles ocupem essas vagas de emprego”, comentou o chefe do Executivo.

Ainda de acordo com o prefeito, futuramente também haverá a ampliação de linhas de ônibus na região de Quitaúna. “Vamos ampliar as opções de linhas para essa região quando for inaugurada a universidade (Universidade Federal de São Paulo, Unifesp), porque muitos estudantes precisarão se deslocar pela cidade”.

O mutirão ocorre simultaneamente em Quitaúna, Vila Militar e Jardim São Pedro. Nos últimos anos aquela região recebeu obras de infraestrutura da prefeitura, como instalação de lâmpadas de Led em vias públicas, recapeamento de ruas e avenidas do programa asfalto novo e construção de creches.

Nas reuniões do mutirão, em que são feitos serviços urbanos, como poda de árvore, limpeza de bocas de lobo, tapa-buraco, remoção de veículos abandonados e entulho, entre outros, prefeito e secretários municipais ouvem sugestões e reivindicações visando melhorias nas localidades.

Lins também enumerou outras benfeitorias em andamento na cidade, entre elas a troca de tubulações e aumento no número de bocas de lobo em algumas ruas de Quitaúna, limpeza e canalização de córregos, para dar mais vazão às águas da chuva, e a construção do Hospital da Criança e da Mulher, no Jardim Piratininga (zona Norte).