Campeonato Paulista conta com a participação das equipes de base do vôlei masculino

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

As equipes de vôlei masculino do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco (categorias sub-17, sub-19, sub-21 e adulto) estão disputando a 51ª edição do Campeonato Paulista, chancelada pela Federação Paulista de Vôlei. Ao todo são 33 equipes na disputa.

O campeonato está em andamento, com a categoria do sub-17 em 11º lugar. A próxima fase de disputa será a série bronze.

Na sub-19, pela 13ª rodada, Osasco venceu Santo André em casa por 3 sets a 0 (parciais 25-22/25-17 e 25-18). Com a vitória, o time chegou a 28 pontos e 9 vitórias na tabela. Com isso, terminou a primeira fase do estadual no G-4 e assegurou vaga para a segunda fase da competição.

Os adultos estão classificados para a final da 1ª Divisão. Após vencer a primeira partida em casa por 3 sets a 0, a equipe adulta foi a Bebedouro e em um jogo muito equilibrado acabou sendo superada no jogo 2 da série semifinal por 3 sets a 1. Mas na sequência levou a melhor no Golden Set vencendo a parcial por 25-23.

A final do estadual será disputada contra a equipe do Sesi Bauru. As datas dos confrontos devem sair nos próximos dias. O sub-21 está em 11º lugar, mas ainda tem 10 jogos pelo returno.