Cidade recebe entrega de novos ônibus pela Viação Urubupungá

Juliana Oliveira

Caio Henrique

Auto Viação Urubupungá realizou na quinta-feira, 31/08, a entrega de mais cinco novos ônibus para atender as linhas municipais. Acompanhado de representantes da empresa e da CMTO (Companhia Municipal de Transportes de Osasco), do vereador Batista da Comunidade, o prefeito Rogério Lins vistoriou os novos veículos.

Os coletivos são da marca Mercedes-Benz, modelo Of 1726, zero quilômetro, carroceria Caio Apache Vip 5, com motor eletrônico dianteiro Euro 6, que oferece um melhor desempenho e menor índice de emissão de poluentes. Os carros também contam com carregadores USB para celulares e tablets, entre outros.

Os veículos contam com elevador de acessibilidade, ar-condicionado e sistema de suspensão pneumática, que proporciona conforto aos passageiros e menores níveis de ruídos. Além disso, os novos carros também têm dois lugares para pessoas obesas, alças de segurança e balaústres táteis amarelos, que facilitam a locomoção de pessoas com deficiência visual.

Eles também contam com itinerário eletrônico branco nas posições frontal, lateral e traseiro, facilitando a leitura dos destinos à longa distância, principalmente à noite. Já para o conforto dos motoristas, os novos ônibus oferecem ajuste de altura do volante, câmera de ré e monitor para visualizar a porta traseira e facilitar o desembarque.

“Estamos renovando a frota com veículos zero quilômetro que vão garantir mais agilidade e qualidade no serviço oferecido aos usurários”, disse o prefeito Rogério Lins.