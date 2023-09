Cultura convoca para assembleia classista artístico-cultural de Osasco

Leticia Charabe Mello

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco convida todos os artistas e fazedores de cultura da cidade para a Assembleia da Classe Artístico-Cultural na segunda-feira, dia 4/9, às 19h, na Escola de Artes César Antônio Salvi (Rua Tenente Avelar Pires, 360, Centro).

O objetivo do encontro é discutir a finalização dos assuntos referentes aos editais da Lei Paulo Gustavo que direciona recursos para o fomento de atividades e produtos culturais. A presença é essencial para moldar o futuro da cena artística e cultural do município.

A Lei Paulo Gustavo, que destina R$ 3,86 bilhões do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura a Estados, Municípios e ao Distrito Federal, visa fortalecer e impulsionar o cenário artístico e cultural do país, e a Secretaria de Cultura de Osasco está organizando esta assembleia para que os artistas e fazedores de cultura da cidade possam contribuir com ideias, sugestões e opiniões para garantir que esses recursos sejam alocados de maneira eficaz e benéfica para a comunidade cultural local.

Serviço

Assembleia da classe artístico-cultural de Osasco para finalização dos editais da Lei Paulo Gustavo

Data: 04 de Setembro

Horário: 19h

Local: Escola de Artes César Antônio Salvi

Endereço: Rua Tenente Avelar Pires, 360, Centro