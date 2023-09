Abertura da Semana da Pátria será realizada pela Prefeitura no dia 2/9

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco realizará no próximo sábado, dia 2/9, a partir das 9h, a cerimônia de abertura da Semana da Pátria. O cronograma de atividades comemorativas inclui hasteamento das bandeiras, exposição de equipamentos bélicos do Exército, apresentação de bandas de fanfarras e da Banda do Exército Brasileiro, entre outros. O evento é gratuito e aberto à população.

Confira a programação e participe!

Sábado: 02/09

. 9h – Abertura da Semana da Pátria (Hasteamento das bandeiras com a participação de autoridades e da Banda da Polícia do Exército).

Local: em frente à Prefeitura

. 9h às 15h – Exposição bélica, viaturas e equipamentos militares do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Osasco (GCM); Apresentação da Banda do Exército Brasileiro; Apresentação das bandas de fanfarras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

Local: estacionamento da Prefeitura (Rua Narciso Sturlini, s/n – Vila Campesina)

Desfile de 7 de setembro

No dia 7/9, quinta-feira, a partir das 8h, acontece o tradicional Desfile Cívico e Militar de 7 de Setembro, cujo tema será “O mundo da Literatura. Uma viagem pela História”.

O trajeto do desfile segue da Avenida dos Autonomistas, 3030, até a antiga Telesp, altura do 3700 da Autonomistas, no sentido bairro do Km 18.

Serviço

Abertura da Semana da Pátria em Osasco

Dia: 2/9 (sábado)

Horário: das 9h às 15h

Local: Estacionamento da Prefeitura (Rua Narciso Sturlini, s/n – Vila Campesina)

Gratuito

Desfile Cívico e Militar

Dia: 7/9

Horário: A partir das 8h

Local: Avenida dos Autonomistas, 3030, próximo à esquina com a Rua Antônio Agú, até a antiga Telesp, altura do 3700 da Autonomistas, sentido bairro do Km 18

Gratuito