Audiências Públicas do Plano Diretor de Osasco 2023 são realizadas pela Prefeitura

A Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco convida a população para participar da série de Audiências Públicas do Plano Diretor 2023. As audiências acontecerão em duas etapas. No mês de setembro, no dia 12, no CEU José Saramago, e no dia 14, no CEU Zilda Arns, ambos às 19h.

A segunda etapa será realizada no mês de novembro, nos dias 13/11, às 19h, no CEU José Saramago, e no dia 16/11, às 19h, no CEU Zilda Arns.

A participação popular é fundamental para contribuir com ideias e sugestões que irão moldar o desenvolvimento urbano de Osasco nos próximos anos e garantir que o município continue a crescer de maneira inclusiva, democrática e sustentável, de acordo com as necessidades e anseios da comunidade.

Ao final de todo o processo de discussões das Audiências Públicas, será encaminhado o projeto de lei para votação do Legislativo.

Confira os locais e horários das audiências públicas e participe:

Programação das Audiências Públicas do Plano Diretor

Dia: 12/09

Horário: 19h

Local: CEU José Saramago

Avenida João de Andrade, 1355 – Santo Antônio

Dia: 14/09

Horário: 19h

Local: CEU Zilda Arns Neumann

Rua Thêda Figueiredo Rega, 155 – Jardim Elvira

Dia: 13/11

Horário: 19h

Local: CEU José Saramago

Avenida João de Andrade, 1355 – Santo Antônio

Dia: 16/11 Horário: 19h

Local: CEU Zilda Arns Neumann

Rua Thêda Figueiredo Rega, 155 – Jardim Elvira

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Planejamento e Gestão de Osasco pelo telefone: (11) 2182-1239 ou e-mail: [email protected]