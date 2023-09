Programa Asfalto Novo já renovou mais de 21 km de vias urbanas este ano

Marco Borba

Hugo Amorim

O Programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Osasco, segue com obras de recapeamento em diversos bairros da cidade. De acordo com a Secretaria de Serviços e Obras, desde janeiro deste ano já foram recapeadas 65 ruas/avenidas, que perfazem um total de 21,96 km (160.678 m²). Outras localidades também receberão benfeitorias ao longo do ano.

Entre os bairros contemplados estão Jardim Rochdale, Vila Menck, Vila dos Remédios Aliança, Ayrosa, I.A.P.I e Munhoz Júnior, na zona Norte, e Bandeiras, Bela Vista, City Bussocaba, Jaguaribe, Novo Osasco, Padroeira, Pestana, Km 18, Santa Maria, Umuarama, Vila Yolanda, Vila Osasco, Veloso e Quitaúna, na zona Sul, além de algumas ruas do centro.

No Jardim Rochdale, por exemplo, foram recapeadas recentemente as ruas Andradina, Alto Alegre e Águas de São Pedro. Na Vila Ayrosa, onde a prefeitura entregou recentemente a reforma do Poliesportivo e está construindo no local a sede da 4ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar, foram recapeadas as ruas Curió, Arara, Avestruz e Bariri.

Além da camada asfáltica, as vias recebem nova sinalização vertical e de solo e, quando necessário, redutores de velocidade, para torná-las mais seguras para os pedestres. Desde 2018, o programa já promoveu o recapeou cerca de 350 km de ruas e avenidas em todo o município.