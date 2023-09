Novo concurso público em Osasco oferece 356 vagas para cargos variados

Marco Borba

Arquivo Secom

A Prefeitura de Osasco abriu novo concurso público com 356 vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade (do fundamental incompleto ao ensino superior). As inscrições devem ser feitas entre 14/9 e 23/10 exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), organizadora das provas. As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 3/12 deste ano, no período da tarde.

O valor das taxas de inscrições, casos em que há isenções de taxas, cargos, total de vagas, as vagas destinadas para ampla concorrência, as vagas reservadas para pessoas com deficiência – PCD (5%), salários, os requisitos exigidos e a jornada semanal de trabalho podem ser conferidos no portal da prefeitura (www.osasco.sp.gov.br) na aba Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO número 2.500) do dia 01/09 (páginas 208 a 252).

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária, até o dia 24/10. A taxa pode ser paga com dinheiro com cheque.

As vagas são para os seguintes cargos: ajudante geral (150 vagas), motorista de transportes leves (40), motorista de transportes pesados (30), pedreiro (20), coveiro (16), arquiteto (12), engenheiro civil (12), carpinteiro (10), eletricista (10), encanador (10), pintor (10) e motorista de funerária (10).

Para se inscrever, o candidato deve atender a todos os requisitos exigidos para os cargos e, na data da convocação para a entrega de documentos relativos à nomeação, comprovar, entre outros requisitos, ter no mínimo 18 anos; ser brasileiro ou naturalizado; estar em dia com as obrigações militares (no caso do sexo masculino); não registrar antecedentes criminais; ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada em exame médico admissional; não ter sofrido (quando do exercício de cargo ou função pública) demissão a bem do serviço público, por justa causa ou possuir quaisquer penalidades, inclusive por meio de processo administrativo ou disciplinar.

As provas práticas (para os cargos que o exigirem e das quais participam somente os aprovados na primeira fase) ocorrerão em data a ser definida. Tais informações também poderão ser conferidas futuramente no site da Vunesp.

É importante que o candidato leia com atenção o edital para não perder prazos e se informar corretamente sobre as exigências do concurso público.