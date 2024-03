Prefeitura inaugura Ecoponto do Baronesa

Juliana Oliveira

Eduardo Soares

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Serviços e Obras, inaugurou na manhã de segunda-feira, 26/02, o Ecoponto do Jardim Baronesa, espaço para a população levar materiais para reciclagem (papelão, garrafas plásticas, latas e vidros) e inservíveis, como móveis velhos, sobras de material de construção (em pequenos volumes) e madeiras, além de eletroeletrônicos, pilhas e baterias, dentre outros. A nova unidade foi instalada na Rua Duke Elington, ao lado da Academia de Lutas. Acompanharam o prefeito Rogério Lins na entrega os secretários Waldyr Ribeiro Filho (Serviços e Obras) e Cláudio da Locadora (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), além dos vereadores Josias da Juco, Laércio Mendonça e Delbio Teruel.

Os ecopontos são projetados para o descarte correto dos resíduos, ajudam a combater o descarte irregular de entulho e melhorar a qualidade na cidade. O descarte irregular de lixo e entulho é um dos maiores desafios da Administração. São centenas de pontos viciados, onde são lançados lixo e entulho, que degradam a paisagem, produzem mau cheiro e atraem vetores de doenças, principalmente insetos e roedores.

O prefeito Rogério Lins destacou que Osasco está criando um novo conceito sobre gestão de resíduos sólidos e lembrou durante sua fala que, inicialmente, os moradores do Jaguaribe foram resistentes a entrega do primeiro Ecoponto da cidade.” Eles acreditavam que o local seria utilizado para descarte de lixo. Havia esse receio quanto ao funcionamento dos Ecopontos. Agora você pode querer tirar qualquer coisa, mas vai mexer no Ecoponto pra você ver. Arruma briga. Sabemos que, embora Osasco ainda tenha muitos desafios, é uma cidade que não para de crescer e estamos conseguindo construir uma cidade cada vez melhor”.

De acordo com o secretário Waldyr Ribeiro, o nível de satisfação dos munícipes que acessaram o App 156 para solicitar o serviço de coleta de entulho da cidade, é de 99%; o de coleta de imóveis é de 95%, enquanto que na coleta domiciliar somam 88% entre ótimo e bom. “Esse Ecoponto do Jardim Baronesa é o primeiro de uma série de pelo menos quatro que vamos entregar até julho. Estamos avançando muito e conseguindo atender a população, mas agora o que precisamos é de mais campanhas educacionais para engajar a população, para que a gente tenha uma cidade cada vez mais limpa e mais agradável para se viver”.

Para o secretário Cláudio da Locadora, o descarte irregular de resíduos sólidos ainda é um desafio a ser enfrentado. “São inciativas como essas do Ecoponto, que ajudam e conscientizam os moradores a descartar de forma correta seus resíduos”.

O município conta atualmente cinco ecopontos e quatro miniecopontos.

Confira os endereços:

Ecopontos

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney

Jardim Baronesa – Rua Duke Elington, ao lado da Academia de Lutas

Miniecopontos

Adalgisa – Rua Octávio Catelani, s/nº, esquina com a Rua Rui Alvarenga

Bandeiras – Rua João Guimarães Rosa, 220

Munhoz Jr. Rua Erva Cidreira, altura do número 80

Padroeira – Avenida Benedito Alves Turíbio, esquina com a Avenida João Paulo II

Informações: Central 156 (ou 3651-7080/whatsapp)