Mais de 2 mil voluntários participaram do Dia “D” de combate à dengue em Osasco  

Olga Liotta

Eduardo Soares

No sábado, 2 de março, a Prefeitura de Osasco realizou o Dia “D” de Combate à Dengue, uma ação intersecretarial, coordenada pela Secretaria de Saúde, que contou com a participação de 2 mil voluntários, visando conter a proliferação do mosquito Aedes Aegypti na cidade.

Durante a iniciativa, os voluntários percorreram bairros distribuindo materiais educativos e orientando sobre práticas preventivas contra a dengue e outras doenças transmitidas pelo mesmo vetor, como zika, chikungunya e febre amarela.

O evento mobilizou ainda equipes das secretarias de Meio Ambiente (Semarh) e de Serviços e Obras (SSO), além do suporte de mais de 100 veículos para recolher lixos e entulhos descartados irregularmente durante as ações de limpeza e combate à dengue.

A Defesa Civil também participou ativamente nas abordagens, e a Secretaria de Educação contribuiu disponibilizando quatro ônibus escolares para transportar os agentes de endemias e comunitários a locais estratégicos.

Osasco registra cerca de 1.100 casos de dengue, com aproximadamente 65% concentrados na zona norte. É importante destacar que, até o momento, não houve óbitos confirmados relacionados à doença no município.

O prefeito Rogério Lins destacou o comprometimento de Osasco na luta contra a dengue, pedindo à população para redobrar a atenção e fazer uma vistoria minuciosa, especialmente durante o verão, propício à reprodução do mosquito transmissor.

“Osasco está empenhada na luta contra a dengue. Pedimos às famílias osasquenses apenas 10 minutos de atenção domiciliar, uma vistoria minuciosa com um olhar crítico e atento. Estamos no verão, com variações entre sol e chuva, proporcionando condições ideais para a reprodução do mosquito transmissor. Osasco está comprometida e aqui o mosquito não encontrará espaço”, ressaltou o prefeito Rogério Lins no início da ação.

De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas de dengue, chikungunya ou Zika são semelhantes. Eles incluem febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais.

A orientação do Ministério é para que a população procure sempre o serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas para um diagnóstico e tratamento adequados.

A prevenção continua sendo a melhor estratégia, e a população é incentivada a eliminar todo local de água parada, pois é lá que o mosquito Aedes aegypti deposita seus ovos.

Práticas simples são fundamentais como: eliminar recipientes que possam acumular água parada, como pneus velhos, garrafas vazias, vasos de plantas, latas, tampinhas de garrafa e copos; não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d’água, utilizar telas em janelas e portas para evitar a entrada do mosquito; utilizar repelente regularmente, receber a visita do agente de saúde, evitar acúmulo de inservíveis, entre outros.

Serviço

Para mais informações sobre prevenção contra a dengue e/ou agendamento de serviços de coleta de entulho, resíduos da construção civil ou móveis inutilizados, os munícipes podem contatar a Central 156, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio de diversos canais, incluindo WhatsApp (3651-7080), chat ( aplicativo e e-mail ([email protected]).

A população conta ainda com cinco Ecopontos que recebem além de materiais recicláveis, pequenos volumes de entulho de obras e reformas, restos de podas de árvores e serviços de jardinagem, madeiras, móveis velhos e eletroeletrônicos.

Endereços dos Ecopontos:

Baronesa – Rua Duke Ellington, 360

Helena Maria – Av. Walt Disney, esquina com a Rua Belmiro Alves da Silva

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150

Mutinga – Av. Ônix, 783

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1.020