Osasquenses conquistam medalhas em competições de Jiu-Jitsu

Giane Vieira

Divulgação

Os osasquenses Bayron Rezende, Carina Santi e Mateus Victor conquistaram 4 medalhas em competições de jiu-jitsu disputadas em São Paulo e em Curitiba (PR) nos dias 2 e 3/3. Os três são representantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel).

Bayron Rezende competiu no sábado, 2/3, no Festival de Verão de Jiu-Jitsu Esportivo, no Ibirapuera, em São Paulo. O atleta osasquense disputou a categoria faixa marrom/pesadíssimo e conquistou o título. O torneio reuniu cerca de 1.400 atletas de 36 cidades.

Os atletas Carina Santi e Mateus Victor competiram nos dias 2 e 3/3, no Curitiba Summer Internacional Open IBJJF 2024. Carina Santi competiu nas categorias Super Pesado Master e Absoluto Master 1 e conquistou duas medalhas de ouro.

Já Mateus Victor disputou a categoria Absoluto e conquistou a medalha de bronze. A competição reuniu 1.824 atletas de 39 cidades.

“Quero agradecer a Serel e a minha amada cidade de Osasco que me ajudaram a chegar até aqui e por acreditarem em meu potencial. Estou dando o meu máximo e este máximo está dando frutos! Nada disso seria possível sem a minha cidade de Osasco. Obrigada Prefeitura de Osasco e Serel”, disse Carina Santi.

“Nossos atletas estão decolando cada vez mais na modalidade, mostrando um quadro de excelência”, finalizou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.