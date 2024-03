Osasco realiza segundo show do aniversário de 62 anos com Ana Castela e o grupo É o Tchan

Elisangela Silva

Caio Henrique, Eduardo Soares e Fernanda Cazarini

Um dia que certamente será lembrado na história de Osasco. Assim foi o segundo show em comemoração aos 62 anos da emancipação político-administrativa da cidade, no sábado (16/3). O Estádio Municipal Prefeito José Liberatti (Jardim Rochdale) recebeu milhares de pessoas que acompanharam os shows da cantora sertaneja Ana Castela, a ‘Boiadeira’, do grupo É o Tchan e de artistas locais.

Foi um sábado típico de verão, com muito calor e sem chuva, uma combinação perfeita para as famílias, com suas crianças e adolescentes ou grupos de amigos que foram ao estádio celebrar o aniversário de Osasco. Os ingressos foram trocados (com antecedência) por 1 quilo de alimento não perecível. Ao todo, 16 toneladas de alimentos foram arrecadados e serão destinados às ações do Fundo Social de Solidariedade do município.

Os portões foram abertos às 16 horas e logo na entrada, houve a entrega de água para os fãs, que se acomodaram no gramado, que se transformou em uma grande pista de dança e nas arquibancadas. O local contou com uma infraestrutura formada por barracas de venda de lanches e bebidas, postos médicos, ambulâncias, ponto de encontro, achados e perdidos, banheiros químicos e área reservada para PcD, além de bombeiros, guardas municipais e policiais militares dentro e fora do estádio.

O prefeito Rogério Lins, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, prestigiou o show. Lins agradeceu ao público pela troca dos alimentos pelos ingressos. Outras autoridades estiveram no evento, como o deputado estadual Gerson Pessoa, a deputada federal Renata Abreu, vereadores e secretários municipais.

O dia festivo começou com as apresentações de artistas locais como o grupo Mulekagem, que animou o público com os seus sucessos. Na sequência, a Companhia Oz Dance colocou todo mundo para dançar e a cantora Kátia Lins interpretou grandes sucessos.

Uma das atrações do dia, o grupo É o Tchan, liderado por Beto Jamaica e Compadre Washington, fez o público cantar e dançar ao som de clássicos como ‘A dança do ventre Ali Baba’, ‘É o Tchan no Hawaí’, ‘Ralando o Tchan’, ‘Dança da Cordinha’, entre outras músicas dos 30 anos de carreira do grupo.

O segundo show em comemoração aos 62 anos de Osasco reuniu muitas famílias, como a de Milva Germano, de 55 anos, moradora do Jardim D’Abril (zona Sul), uma das primeiras a entrar no estádio. Ela contou que trouxe as netas Lorena Germano, de 6 anos, e Alice Germano, de 7 anos, ao show porque são “apaixonadas pela Ana Castela”. Milva também destacou que o grupo É o Tchan é “nostálgico” e elogiou a organização do evento.

Muitos fãs (adultos e crianças) capricharam nos looks com chapéus e botas de todas as cores, como Daiane Oliveira, de 32 anos, e sua filha, Isabela Victoria, de 9 anos, moradoras da Vila Ayrosa (zona Norte). Estavam acompanhadas dos amigos Davi Silva Leopoldino, de 32 anos, Eduarda Oliveira, de 17 anos, e Welington Jesus, de 19 anos, moradores do município de Juquiá, no sul do Estado. O trio viajou por 2 horas e meia até Osasco para visitar a amiga e acompanhar o evento. Daiane contou que estava empolgada para a apresentação de Ana Castela e que a sua música preferida é a ‘Boiadera’.

E a atração mais esperada da noite, a cantora sertaneja Ana Castela, fez um show inesquecível para a cidade. A ‘Boiadeira’, como é conhecida pelo País, iniciou a apresentação com efeitos pirotécnicos que fez o público vibrar e se emocionar. A artista trouxe em seu repertório sucessos como ‘Pipoco’, ‘Nosso Quadro’, ‘Boiadeira’, ‘Tô Voltando’, entre outros, que foram cantados pelos fãs no estádio até o fim do show.

O evento faz parte programação do aniversário de 62 anos de Osasco e não teve custos aos cofres públicos, pois foi organizado pela Rádio Massa FM. O primeiro show comemorativo foi com os Paralamas do Sucesso, no dia 25/2, na Arena VIP.