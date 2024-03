Eleição para o COMSEA Osasco será neste sábado, 23/3

Olga Liotta

Divulgação

A Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional, Sustentabilidade e Inovação Social da Prefeitura de Osasco, informa que a eleição dos representantes da sociedade civil na composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco (COMSEA) para o biênio 2024-2025 ocorrerá no sábado, 23/3, das 9h às 14h, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (antiga Sala Osasco), anexa ao Paço Municipal, na Avenida Lázaro de Mello Brandão, número 300, na Vila Campesina.

Os eleitores que desejarem votar devem comparecer presencialmente, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço de Osasco (por exemplo: conta de água, luz ou telefone). Cada eleitor poderá escolher um único segmento para votar e uma das organizações da sociedade civil/instituições/sindicatos que concorrem. A votação será realizada em turno único no dia 23/3, com contagem e apuração dos votos no próprio local, conduzida pela Comissão de Eleição.

De acordo com o cronograma previsto do processo de eleição, os resultados serão publicados na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO) no dia 27/3.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA, órgão colegiado de caráter consultivo, tem como atribuição recomendar ao Poder Executivo diretrizes gerais da política municipal de segurança alimentar e nutricional, que contemplem todas as pessoas que vivam no território municipal, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº

4.002/2006.

Para mais informações, entre em contato com a comissão de eleição por meio do e-mail: [email protected]

Serviço

Eleição dos representantes da sociedade civil para o COMSEA para o biênio 2024-2025

Data: Sábado, 23/3

Horário: Das 9h às 14h

Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (antiga Sala Osasco), anexa ao Paço Municipal

Endereço: Avenida Lázaro de Mello Brandão, nº 300 – Vila Campesina

Documentação Necessária: RG, CPF e comprovante de endereço de Osasco (água, luz ou telefone)