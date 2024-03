Viveiro de mudas é entregue em Osasco

Juliana Oliveira

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, inaugurou na manhã de quinta-feira, 14/03, o Viveiro de Mudas para atender a demanda das 15 hortas que mantém no Projeto Agricultura Urbana.O viveiro está localizado dentro do Parque Ecológico Ignácio Pereira Gurgel, na Rua Nossa Senhora do Rosário, número 506, no Km 18.

Antes essas mudas eram compradas de fornecedores particulares dos municípios vizinhos, o que encarecia e dificultava a logística em função da distância dos viveiros e da delicadeza do produto.

A partir de agora, o Projeto Agricultura Urbana pretende se sustentar, produzindo sua própria demanda que, em um primeiro momento, será atendida parcialmente. A expectativa é que o viveiro esteja 100% produtivo em junho de 2025, o que consistirá na capacidade de produzir mais de 165 mil mudas por mês.

O prefeito Rogério Lins destacou a importância do trabalho realizado no Viveiro de Mudas tanto para a comunidade, quanto para os beneficiários do Programa, que tem como objetivo a geração de trabalho e renda. “Sou um entusiasta desse projeto porque transforma espaços. Estamos plantando amor e comida saudável para nossa população. Seguimos nossa missão, Deus abençoe nossa cidade”.

O secretário de Emprego, Trabalho e Renda, Gelso Lima, iniciou sua fala cumprimentando os agricultores de Osasco. “Vocês são responsáveis pelas hortas de Osasco e transformam esses espaços abandonados que eram utilizados para descarte irregular de lixo, em locais que oferecem qualidade de vida e geram renda e comida. Os trabalhadores que atuarão no viveiro são empreendedores nos mesmos moldes dos trabalhadores das outras hortas, ou seja, vão produzir, cultivar e comercializar seus produtos, como os outros já o fazem, para promover geração de renda para suas famílias”.

Prestigiaram o evento o secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, Marcelo Couto e os vereadores Rodrigo Gansinho e Zé Carlos Santa Maria, entre outras autoridades.