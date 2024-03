Prefeitura de Osasco promove a 3ª Expo Emprego, maior Feira de Empregabilidade da Região Oeste

Patrícia Bulbovas

Secom/PMO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), realiza no próximo dia 5/4, a 3ª edição da Expo Emprego, evento que se destaca como a principal feira de empregabilidade da Região Oeste, oferecendo oportunidades para os moradores de Osasco e cidades vizinhas. O evento tem o apoio e a parceria da Faculdade Anhanguera.

“A parceria entre a Anhanguera Osasco e a Prefeitura é essencial para o sucesso do Expo Feirão de Vagas, pois juntos podemos oferecer à população oportunidades de recolocação no mercado de trabalho, assim como crescimento profissional por meio de palestras e workshops. Essa união demonstra o compromisso conjunto em impulsionar o desenvolvimento da comunidade, fornecendo acesso ao conhecimento e ao trabalho, contribuindo assim para o avanço econômico e social de nossa cidade,” destaca Alexey Carvalho, diretor da Faculdade Anhanguera Osasco.

Com mais de seis mil vagas disponíveis em diversas áreas, com salários variando entre R$ 1.500 e R$ 6.000, a Expo Emprego abrange diferentes níveis de escolaridade, garantindo inclusão e acessibilidade a todos os interessados. A novidade deste ano é o Espaço Jovem Aprendiz, que contará com a participação de quatro das principais instituições do setor, ampliando as oportunidades para jovens em busca de inserção no mercado de trabalho.

“A Expo já é um sucesso, um evento consolidado no município que se mostrou muito assertivo na promoção da empregabilidade da nossa população. Esse ano vamos reforçar o compromisso com a juventude, trazendo para o espaço instituições que focam neste público específico, além de manter o esforço na captação de vagas e parcerias para os públicos que já usam a Expo como forma de conseguir recolocação profissional”, explicou Gelso Lima, Secretário de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco.

A Expo também reservou um espaço para apresentar, a quem ainda não conhece, o Espaço Projeto Integra, iniciativa inserida no Projeto Osasco Integra (Decreto 11.544) que visa facilitar o acesso ao emprego e renda para minorias em situação de vulnerabilidade e exclusão social no município. O programa direciona seus esforços para o emprego de oito grupos específicos: incluindo mulheres vítimas de violência, moradores em situação de rua, público LGBTQIA+, quilombolas, imigrantes e refugiados, egressos do sistema prisional e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, e pessoas em situação de drogadição.

A programação da Expo Emprego incluirá ainda uma variedade de cursos, palestras e oficinas oferecidos pela SETRE, em parceria com a Instituição de Ensino Anhanguera.

Para participar do evento, os interessados devem agendar sua presença por meio da Central de atendimento pelos telefones 156 ou 3651-7080, ou procurar uma das unidades do Portal do Trabalhador entre os dias 22/03 e 04/04 para atualizar o cadastro e realizar o encaminhamento para o processo seletivo das vagas disponíveis.

É importante ressaltar que o Portal do Trabalhador atua como intermediário das vagas disponíveis e a contratação está sujeita aos critérios estabelecidos por cada empresa conforme o perfil desejado para as vagas oferecidas.