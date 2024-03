Osasco e Curitiba firmam acordo de cooperação na área de segurança alimentar e combate à fome

Elisangela Silva

Fernanda Cazarini e Pedro Ribas/SMCS

Os prefeitos de Osasco, Rogério Lins, e de Curitiba, Rafael Greca, assinaram na quarta-feira (20/3), durante a Smart City Expo Curitiba 2024, um protocolo de intenções para promover o intercâmbio técnico para iniciativas de segurança alimentar e combate à fome entre as duas cidades.

Com a parceria, Osasco pretende adotar programas de segurança alimentar já implantados na capital paranaense, como a Fazenda Urbana, o Armazém da Família e o Mesa Solidária. “É uma honra nos inspirarmos em Curitiba, estamos muito entusiasmados com essa parceria. Juntos, poderemos desenvolver e implementar ações concretas que promovam a segurança alimentar em nossas comunidades”, destacou Lins.

O acordo tem como objetivo desenvolver uma colaboração bilateral para ampliar as atividades voltadas à alimentação saudável, agricultura urbana e a conscientização sobre a educação alimentar. Osasco e Curitiba são municípios que desenvolvem políticas públicas de alto impacto social na segurança alimentar, em inovação e tecnologia.

“Entendemos que cidades inteligentes, humanas e inclusivas priorizam a transformação da vida das pessoas. São esses valores que aproximaram as duas cidades, equipes técnicas e seus gestores públicos, resultando em um protocolo de intenções e cooperação inédito entre as cidades”, disse João Pucciariello Perez, secretário executivo de Segurança Alimentar e Nutricional, Sustentabilidade e Inovação Social de Osasco.

Com a assinatura do termo de cooperação, as cidades demonstraram o compromisso com a promoção da sustentabilidade e inovação para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos seus habitantes.

Essa cooperação vai permitir o intercâmbio técnico, a realização de eventos em conjunto, o desenvolvimento de projetos e a criação de um comitê gestor para o acompanhamento e a coordenação de ações envolvendo os municípios no combate à fome e insegurança alimentar.