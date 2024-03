Prefeitura lança Programa Osasco Cidade Protetora

Juliana Oliveira

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), lançou na manhã de segunda-feira, 18/3, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, o Programa Osasco Cidade Protetora e a assinatura do decreto sobre a criação do programa. A iniciativa tem como objetivo engajar empresas privadas na proteção integral das crianças e adolescentes, visando erradicar o trabalho infantil em todas as suas formas, oferecendo alternativas educacionais e oportunidades de desenvolvimento para as crianças osasquenses.

O evento de lançamento contou com a presença do prefeito Rogério Lins, dos secretários José Carlos Vido (Assistência Social), Gelso Lima (Emprego, Trabalho e Renda), Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico) e Vitória Silvestre (Executiva da Infância e Juventude), do vereador Laércio Mendonça, representantes dos Conselhos Tutelares e representantes das empresas, entre elas o Carrefour, MercadoCar, Osasco Plaza Shopping, Super Shopping, Shopping União, Atacadão e Supermercado Rossi.

O programa adota uma abordagem intersecretarial, que inclui medidas de conscientização, fiscalização rigorosa das leis trabalhistas, apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e promoção de oportunidades educacionais e de capacitação.

Em sua fala, o prefeito destacou a importância de abordar essa questão de maneira abrangente e colaborativa. “Em Osasco, estamos comprometidos em proteger nossas crianças e garantir que elas tenham acesso a um futuro promissor, livre de exploração e privações”, afirmou.

O chefe do Executivo também destacou as ações que são desenvolvidas em Osasco como o Nosso Futuro, maior programa de segurança alimentar do País administrado por uma cidade. “Osasco vive um bom momento graças às empresas que vieram para cá, que geram emprego e aumentaram nossa arrecadação. Essas iniciativas demonstram que Osasco é uma cidade protetora. Finalizo aqui agradecido a Deus por ter me permitido estar nesse ciclo, nessa missão e agradeço mais uma vez a cada um de vocês da sociedade civil organizada, que embora passe por diversos desafios, não desistem de lutar por aquilo que acreditam”.

“Podemos garantir que até 2025, não haverá nenhuma criança em Osasco no trabalho em setores informais, como comércio ambulante, vendendo balas, chocolates e biscoitos nos semáforos ou nas portas dos estabelecimentos comerciais”, disse o secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, que explicou que o lançamento do programa reafirma o compromisso da cidade com os direitos fundamentais das crianças.

Ainda segundo Vido, os conselheiros tutelares assim como os empresários da cidade, têm um papel fundamental no Programa. “Quando alguém presenciar uma criança vendendo chocolate ou bala, seja na porta do seu estabelecimento ou na rua, não compre e não dê mais uma caixinha para ela continuar o expediente. Acione o 156 e chame os conselhos tutelares. Vamos responsabilizar quem está fazendo o abuso de colocar a criança para trabalhar e fazer com que essa criança retorne para sua vida de criança”, concluiu.