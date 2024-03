Osasco comemora Semana da Economia Solidária com programação especial

Patrícia Bulbovas

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio do Departamento de Economia Solidária, órgão ligado à Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, comemora de 1 a 5 de abril, a Semana de Incentivo à Economia Solidária, evento que faz parte do calendário oficial do município de Osasco, instituído pelo Decreto 4691/15.

O evento tem o objetivo de estimular a união de pessoas na implementação de negócios para geração de trabalho e renda, nos princípios da Economia Solidária, que são a autogestão, propriedade coletiva do negócio, divisão igualitária das sobras, solidariedade e cuidado com o meio ambiente.

Salientamos que, para algumas atividades que são abertas ao público, a participação precisa de inscrição via link (que é de fácil e rápido preenchimento). Todas as atividades são gratuitas.

Dia 01/04, no Parque Chico Mendes ( Rua Lázaro Suave, 15 – City Bussocaba)

9h – Recepção e café de boas-vindas

10h30 – Palestra sobre a política pública de Economia Solidária em Osasco, São Paulo e Brasil, com Cida Lopes, assistente social da Assembleia Popular Mutirão por um Novo Brasil, da Frente Brasil Popular Oeste Metropolitano – SP, militante da Economia Solidária, do Fórum Municipal de Economia Solidária de Carapicuíba

Participação popular necessita inscrição prévia: acesse aqui

11h30 – Atração artística com Cia Cabelo de Maria, que apresentará o show “Canto de trabalho II”

12h30 – Oficina de acessório para cabelo com tecido e pedrarias, com Elizete, Ana Isabella, Terezinha, Iraci e Janiléia

9h às 15h – exposição e comercialização de produtos oriundos da Economia Solidária

Dia 02/04 – na COOPERNATUZ (Rua Henkel, 80, Jardim Industrial Anhanguera)

9h – Visita monitorada à Cooperativa de Catadores Coopernatuz para os colaboradores do Departamento da Economia Solidária, com vistas a apresentar o passo a passo do processo produtivo de uma Central de Triagem

Dia 03/04 – HORTAS DA AGRICULTURA URBANA

Ação de educação ambiental e plantio de hortaliças com alunos da rede municipal de ensino.

Dia 04/04 – no Núcleo de Educação Ambiental Sul ( R. Georgina, 64 – Jardim das Flores)

9h – Recepção e café de boas-vindas

9h às 15h – exposição e comercialização de produtos oriundos da Economia Solidária

10h30 – Palestra “Economia Solidária e Cooperativismo (conceito, benefícios, como formalizar um empreendimento coletivo, as formas jurídicas possíveis), com a Dra. Juliana Oliveira de Lima, Advogada especialista em Cooperativismo graduada em Direito pela Universidade São Francisco, com extensão em Cooperativismo pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, pós-graduada em Direito Tributário Aplicado pela FMU, e, em Cooperativismo pela UFRGS, extensão no Curso Superior em Cooperativismo pela Universidad Nacional de Rosário – Argentina, Membro Efetivo da Comissão de Cooperativismo OAB/SP, sócia da Lima Lopes e Silva Sociedade de Advogados atuando com empreendimentos coletivos, Diretora Presidente do Instituto Social de Organização do Trabalho e Inclusão – ISOTI, vencedora do Prêmio Best Sisters in Law na categoria Direito Empresarial

Participação popular necessita de inscrição-prévia: acesse aqui

14h – Palestra “Ecosol e sua viabilização: Cultura, Técnica e Organização”, com o Prof°. Flavio Tayra, Economista e professor do Departamento de Economia da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Campus Osasco. Fez mestrado em Economia Política pela PUC/SP, doutorado em Ciências Sociais pela PUC/SP (créditos e pesquisa na Universitat de Barcelona (UB), Espanha) e pós-doutorado em Saúde Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). Além da carreira acadêmica, também tem larga experiência na iniciativa privada, tendo publicado vários estudos econômicos pelo Panorama Setorial (jornal Gazeta Mercantil) e também pelo Valor Análise Setorial (jornal Valor Econômico), abordando temas como Energias Renováveis, Biocombustíveis, Resíduos Sólidos, Saneamento Básico e Florestas Plantadas, entre outros. Foi também gerente do Departamento de Economia e Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) onde coordenou várias pesquisas e estudos econômicos, como o Ranking Abras 500 Maiores, Índice de Perdas do Varejo e Índice Nacional de Vendas dos Supermercados, entre outros

Participação popular necessita inscrição prévia: acesse aqui

Dia 05/04 – no Núcleo de Educação Ambiental Sul ( Rua Georgina, 64 – Jardim das Flores)

9h – Recepção e café de boas-vindas

10h – Palestra “Alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos”, com Karina Reis, docente do Senac Osasco, Nutricionista da Secretaria de Assistência Social de Osasco, pós-graduada em saúde pública e segurança dos alimentos.

Participação popular necessita de inscrição prévia: acesse aqui



11h30 – Roda de Conversa com Silvia Batista sobre como “Incentivar outras pessoas a produzirem e comercializarem seus produtos. Silvia é especialista em veganismo e consumo sustentável. Empreendedora e fundadora da marca de Bioprodutos veganos, Chama Verde Nutre®. Comunicóloga, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Técnica em Nutrição e Dietética, Gestora de Projetos, Pesquisadora e Aromaterapeuta. Silvia ministra oficinas, cursos e Palestras focados em educação para a Sustentabilidade e autonomia do consumo em Unidades da Rede Sesc e Senac, Secretaria Municipal da Cultura de SP, Câmaras Municipais, escolas, ONG’s e empresas do universo corporativo. Já facilitou mais de 6.000 horas de trocas de saberes desde 2018, levando expansão de consciência para milhares de pessoas. Silvia faz parte da Coordenação do FOMESP, é Conselheira do CMEC e AUPI. Integrante do Coletivo Trilha Orgânica.

Participação popular necessita de inscrição prévia: acesse aqui

9h até esgotar a produção – exposição e comercialização de produtos oriundos da Economia Solidária