Osasco inaugura sua primeira Horta Inclusiva

Patrícia Bulbovas

Setre_PMO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), entrega no dia 27/3 mais uma horta do Projeto Agricultura Urbana, no Jardim Aliança (Avenida Passaredo, s/nº). O diferencial desta em relação às outras 16 já existentes é que ela será inclusiva, o que proporcionará geração de renda para pessoas com deficiência também.

Sua implantação é resultado da parceria entre a Prefeitura e a Transpetro e será a primeira horta da cidade a receber pessoas com deficiência. Denominada Horta Inclusiva do Jardim Aliança, a nova unidade está localizada em uma área de 1566 m² e contará com 68 canteiros no nível do solo, com capacidade de produção de 27.200 hortaliças por ciclo, para atender 4 famílias integrantes do projeto que cuidarão de 17 canteiros cada. Já os três canteiros inclusivos serão suspensos, podendo ser manipulados por pessoas cadeirantes também.

A estimativa, segundo o estudo para a implantação desses canteiros, é que cada família possa atingir a renda bruta de cerca de R$ 23,800 mil reais a cada ciclo de plantio.

Agricultura Urbana

Implantado em Osasco em 2005, o projeto hoje atende 58 famílias de agricultores nas 16 hortas existentes. Além da incubação do terreno e da consultoria que eles recebem para o manejo da terra, os insumos para o primeiro plantio também são fornecidos pela Prefeitura que, inclusive, acaba de inaugurar seu Viveiro de Mudas exclusivamente para atender a esse projeto, nos mesmos moldes: primeiro plantio tem as mudas doadas e após elas são adquiridas pelos agricultores já com a renda gerada por eles.

Antes, essas mudas eram compradas de fornecedores particulares dos municípios vizinhos, o que encarecia e dificultava a logística em função da distância dos viveiros e da delicadeza do produto.

A partir de agora, o projeto pretende ser autossustentável, produzindo sua própria demanda que, em um primeiro momento, será atendida parcialmente. A expectativa é que o viveiro esteja 100% produtivo em junho de 2025, o que consistirá na capacidade de produzir mais de 165 mil mudas por mês.

Mais benfeitorias

Além da entrega da Horta Inclusiva do Jardim Aliança, a parceria com a Transpetro viabilizou a revitalização de mais duas hortas do projeto e a reforma da quadra que fica anexa aos canteiros, o que vai deixar toda a região mais bonita, mais segura, e muito atrativa do ponto de vista comercial e ambiental.

Endereços das Hortas Urbanas

Horta Alimentos – Avenida Pedro Pinho, 1.340 – Jardim Pestana

Horta Estufa – Rua Nossa Senhora do Rosário, 506 – Km 18

Horta Maná – Rua Antônio Russo, 657 – Jardim Roberto

Horta Chico Mendes – Rua Lázaro Suave, 15 – City Bussocaba

Horta Vicentina – Rua Arlindo João Salgado, 2 – Jardim Vicentina

Horta Audax I– Rua Magnólia, 37 – Vila Yolanda

Horta Audax II– Rua Acácia, 475 – Vila Yolanda

Horta Cantinho Verde – Rua Calixto Barbieri, 1 – Canaã

Horta CAPS – Rua Anhanguera, 348 – Jardim Piratininga

Horta Simpatia – Rua Rubi, 17 – Mutinga

Horta Modelo – Avenida João Del Papa, 580 – IAPI

Horta Cheirinho Verde – Rua Fortunato Pulherini, 81 – Mutinga

Horta Passaredo I – Avenida Passaredo, 13 A – Jardim Aliança

Horta Passaredo II– Avenida Passaredo, 13 B – Jardim Aliança

Horta Morada dos Sonhos – Rua Morada dos Sonhos, em frente 63 – Jardim Vicentina

Horta Nova Vida – Rua Calixto Barbieri, 129 – IAPI