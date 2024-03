Osasco conta com participação social recorde na construção da política de Cidade Inteligente

Setide/PMO

A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE), elaborou em 2023, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), o primeiro Plano Estratégico de Tecnologia para Cidades Inteligentes (PETCI) de Osasco.

O projeto teve como objetivo estabelecer diretrizes e políticas prioritárias relacionadas à modernização da gestão municipal, de maneira a alinhar as propostas às demandas e expectativas dos cidadãos osasquenses.

Para garantir a participação social na elaboração do plano, a Prefeitura de Osasco realizou encontros em universidades, oficinas e consultas públicas durante todo o ano de 2023. A pasta estima ter recebido mais de 2.500 colaborações da sociedade civil ao longo de todo o processo de construção do documento.

O prefeito Rogério Lins comentou sobre a iniciativa ao considerar que a construção de uma Cidade Inteligente não pode ocorrer sem a valiosa contribuição da comunidade osasquense. “Ao consultarmos a sociedade, não apenas buscamos entender suas necessidades, mas também aspiramos soluções inovadoras que tornarão Osasco um lugar mais conectado, eficiente e sustentável”, afirmou.

O secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni, comemorou o sucesso da participação social no processo de construção do PETCI, ao “reconhecer que cada cidadão possui conhecimentos e experiências que enriquecem a concepção e implementação de tecnologias em nossa cidade”. Para Camandoni, “ao consultar a sociedade, estamos priorizando a transparência, a inclusão e a diversidade”.

Além de incorporar as contribuições e propostas dos munícipes na construção do projeto, a Secretaria Executiva de Inovação e Tecnologia (SEIT) da SETIDE, divulgou relatórios com os resultados de todas as consultas públicas relacionadas ao PETCI, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2024.

“A principal colaboração que recebemos da sociedade foi na construção do nosso conceito de Cidade Inteligente”, afirma Talita Bottas, secretária executiva SEIT. “Não existe um conceito único do que é uma Cidade Inteligente, Humana e Sustentável e, para construir nossa própria definição, escolhemos entender o que isso significava para a população de Osasco”, complementa a secretária.

Através dos documentos disponíveis no site da SETIDE, tanto em formato PDF quanto em formato de relatório interativo, é possível realizar análises e recortes dos dados por gênero, raça, região, escolaridade e renda familiar dos respondentes.

Para mais informações sobre consultas e audiências públicas, a Prefeitura do Município de Osasco conta com o portal Participa Osasco (participa.osasco.sp.gov.br), principal canal de comunicação sobre participação social da cidade.