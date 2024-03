Equipe de Jiu-jitsu conquista sete medalhas no Campeonato Paulista

Por: Giane Vieira

Divulgação

Entre os dias 22 e 24 de março, sete integrantes do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (SEREL), da Prefeitura de Osasco, participaram do Campeonato Paulista de Jiu-jitsu, promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Esportivo (CBJJE) no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Participaram da competição cerca de 3.000 atletas, divididos entre 30 cidades.

Com grande adesão, segundo a organização, o campeonato abre o calendário das competições mais visadas da luta sem kimono. A delegação osasquense finalizou com 5 (cinco) medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

“Tivemos um aproveitamento de cem por cento dos nossos atletas. Todos trouxeram pódio para Osasco. Queremos agradecer o apoio da Serel que tem sido fundamental para nosso esporte crescer e realizar nosso sonho, tornar Osasco a cidade conhecida pelo seu Jiu-jitsu”, ressaltou a atleta Natália Nespatti.

“Parabéns aos nossos representantes osasquenses. Todos em pleno vapor para representar o município”, parabenizou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.

Confira os resultados:

Anna Clara Pinheiro: feminino/adulto/faixa branca/pesadíssimo – campeã

Bayron Rezende: faixa marrom/master 1 / pesadíssimo – campeão

Camila Guerra: feminino/ master 1/ faixa preta – campeã

Yasminy Lima: feminino / infanto juvenil/ faixa branca – campeã

Livia Feliz: feminino / adulto / faixa roxa – campeã

Natália Nespatti: feminino / master 1 / faixa preta / médio – vice-campeã

Matheus Sousa: masculino / juvenil / azul – terceiro lugar