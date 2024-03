Eleição histórica define representantes para o COMSEA Osasco 2024-2025

João Perez

SESAN/PMO

No último dia 23/3 foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva a eleição dos representantes da sociedade civil para composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco para o biênio 2024/2024. Foram votados 14 representantes da sociedade civil e 7 do Poder Público.

Foi a maior eleição do COMSEA já registrada na cidade, tanto em número de Organizações da Sociedade Civil (OSC) e instituições inscritas participantes (21), como no número total de eleitores (493 eleitores), para definição dos representantes da sociedade civil.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA-, órgão colegiado de caráter consultivo, tem como atribuição recomendar ao Poder Executivo diretrizes gerais da política municipal de segurança alimentar e nutricional, que contemplem todas as pessoas que vivam no território municipal, nos termos da Lei 4.694/2015.

Para realizar a eleição, foi aprovada a Deliberação Comsea/Osasco nº 01, de 20 de fevereiro de 2024, também criada a comissão de eleição para preparação dos atos e a organização da eleição foi realizada pela Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional, Sustentabilidade e Inovação Social.

De acordo com os resultados divulgados no dia 23/3, após contagem dos votos e resultados no próprio local da votação, foram eleitas (titulares) para compor o COMSEA/Osasco as seguintes associações e instituições de Osasco:

No Segmento de Associações e instituições:

Associação Camila em Defesa e Valorização da Vida,

Instituto Marcia Ferrari (IFM),

Casa de Assistência de Idosos Francisco de Assis ( Caifa),

Associação Grupo do Bem,

Anhanguera Educacional Participações S/A (Centro Universitário Anhanguera de São Paulo – Campus Osasco),

Associação Família Esperança,

Instituto Caminhos Contra Injustiça,

Associação Brasileira Caminhos Elementais (Abrace),

Comunidade Kolping do Jardim Califórnia,

Associação Viva Quitaúna e

Associação dos Moradores das Periferias de Osasco (E A.M.P.O)

No segmento sindical dos trabalhadores farão parte:

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínios e Alimentação de São Paulo (STILASP) e o Sindicato dos Padeiros.

Já no segmento sindical patronal/empregadores fará parte:

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco – Alphaville e Região (SINHORES).

A posse dos eleitos pela sociedade civil e dos representantes do Poder Público será realizada no mês de abril, em data a ser divulgada pela Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional, Sustentabilidade e Inovação Social.

Osasco pertence ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o COMSEA possui papel fundamental para as políticas públicas de segurança alimentar.