Osasco inicia entrega de notebooks a alunos do 3º ano da rede municipal  

Juliana Oliveira

Caio Henrique

Em continuidade ao projeto “Conecta OZ”, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, iniciou na manhã de segunda-feira, 25/03, a entrega de 8.161 kits tecnológicos para alunos do terceiro ano, de 56 escolas de Ensino Fundamental. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o secretário de Educação, Cláudio Piteri, promoveram a primeira entrega para os alunos da Escola em Tempo Integral José Veríssimo de Matos.

O projeto que tem como objetivo promover a integração e inclusão digital dos alunos da rede, foi iniciado em 2023 e já atendeu mais de 24 mil alunos e docentes da rede municipal de ensino, por meio da distribuição de kits de equipamentos educacionais de última geração.

Os kits oferecem aos estudantes acesso a uma ampla variedade de ferramentas, conteúdos e jogos que complementam suas atividades em sala de aula. Os equipamentos contam com recursos inovadores, incluindo softwares de comunicação, ferramentas educacionais e soluções de apoio pedagógico.

O prefeito Rogério Lins falou sobre a importância do investimento para todos os alunos da rede municipal e das escolas parceiras. “O Conecta Oz é o maior programa de educação digital do país e todos recebem os notebooks com conectividade, com acesso à internet. Estamos preparando nossos alunos e professores para estarem conectados às novas tecnologias”.

Para o secretário Cláudio Piteri, um dos pilares do governo é a educação. “Estamos cumprindo todas as metas e compromissos assumidos com a Educação e juntos construímos uma educação de qualidade na cidade de Osasco”.