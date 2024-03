Prefeitura inaugura mais um Centro de Inclusão Digital em Osasco  

Patrícia Bulbovas

Caio Henrique

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) da Prefeitura de Osasco entregou mais um Centro de Inclusão Digital para a população. O novo CID funcionará no bairro Vila Menck e já abre com curso de Informática Básica iniciando no dia 1/4, com turmas de segunda e quarta e turmas de terça e quinta. Sextas-feiras são reservadas para acesso livre à Internet.

As inscrições para essas turmas estão abertas no próprio local, e podem participar pessoas com 14 anos ou mais. Para fazer a inscrição, o interessado deve comparecer ao local munido de RG e comprovante de endereço.

“Entregar mais um CID me deixa honrado, sobretudo na semana em que comemoramos o Dia Nacional da Inclusão Digital, que é amanhã, dia 27. Sei que ainda falta muito para que os brasileiros estejam, de fato, participando desse ambiente, mas em Osasco estamos fazendo a nossa parte, entregando equipamentos como esse, que promovem exatamente isso, a inclusão digital, e de todos os públicos, já que temos alunos de todas as idades”, explicou Gelso Lima, secretário de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco.

“No momento, 864 pessoas estão matriculadas nos nossos cursos de informática básica em todos os CIDs da prefeitura, e esse número vai aumentar com as aulas que vão iniciar semana que vem nesta unidade que entregamos hoje”, complementou Gelso.

Ao todo, agora, em funcionamento, serão 13 CIDs. Esses equipamentos públicos têm a função de promover cursos de informática básica e acesso gratuito à internet para a população. Confira o endereço dos nossos CIDs e procure o mais próximo da sua casa para conhecer os cursos e o trabalho realizado lá.

CID Veloso – Av. Sarah Veloso, 299, Jardim Veloso. Telefone: 3592-6048

CID Padroeira – Av. Padroeira, s/n°, Jardim Padroeira. Padroeira: 3592-6048

CID Verbo Amar – Rua Gê Alves de Medeiros, 249, Santa Maria. Telefone: 3592-6048

CID UAPO – Rua Minas Bogasian, nº 97, Centro. Telefone: 3683-6689

CID Anoscar – Rua Luis Antônio de Arruda, 55, Vila Yara: Telefone: 3683-6689

CID Irma – Av. Nossa Sra. da Conceição Aparecida, 240, Quitaúna. Telefone: 3683-6689

CID Cati – Rua Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco. Telefone: 3683-6689

CID Helena Maria – Av. Presidente Costa e Silva, 372, Helena Maria. Telefone: 3685-2722

CID Fatec – Rua Pedro Rissato, 30, Vila dos Remédios: Telefone: 3685-2722

CID Centro Pop – Rua Martin Afonso, 244, Piratininga. Telefone: 3685-2722

CID Jd. Conceição – Av. Clóvis Assaf, 455, Jd. Conceição. Telefone: 3592-6048

CID Ayrosa – Rua Jandaia, 320, Vl. Ayrosa. Telefone: 3685-2722

CID Menck – Av. Alberto Jackson Byington, 542, Vl. Menck. Telefone: 3685-2722