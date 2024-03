Osasco amplia rede credenciada de creches e aumenta número de vagas

Juliana Oliveira

Caio Henrique

Osasco avançou mais uma etapa na meta de zerar a fila de espera por vagas em creche. Na segunda-feira, 25/03, a Creche Darcy Ribeiro, ligada à Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula, passou a integrar a rede de instituições parceiras credenciadas na Secretaria de Educação de Osasco. A unidade, que está localizada na rua Darcy Ribeiro, 366, no Jardim Santa Maria, vai atender 222 crianças. Acompanharam o prefeito Rogério Lins na visita a unidade, o secretário de Educação, Cláudio Piteri, o vereador Zé Carlos do Santa Maria, e o presidente da Associação, Celso Leme.

A unidade conta com áreas para a realização de atividades pedagógicas, convívio e refeições, entre outros espaços. Todo o trabalho realizado pela instituição será supervisionado pela Secretaria de Educação. Importante destacar que as crianças matriculadas nas creches conveniadas recebem os mesmos uniformes, materiais escolares e merenda dos alunos da rede municipal.

O prefeito Rogério Lins destacou que o serviço oferecido nas creches parceiras segue o mesmo padrão das escolas da rede municipal, com a qualidade de ensino, nos materiais escolares, uniformes e merenda. “Quando assumimos a administração pública, a cidade contava com um déficit 12 mil vagas. Por isso, hoje é um dia muito especial para todos nós, é a realização de um sonho, estamos trabalhando incansavelmente para zerar a fila de espera até o final desse ano. Aumentamos a ofertas de vagas por meio da entrega de novas unidades e do credenciamento de creches parceiras, ressaltando o compromisso da administração com a educação pública”, concluiu.

Para o secretário de Educação, Cláudio Piteri, o município tem investido em inúmeros projetos nas escolas. “É um desafio diário para todos. Temos que continuar trabalhando na reestruturação da escola e na valorização do corpo docente para disponibilizar aos alunos o que é de mais moderno”.