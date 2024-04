Olga Liotta

Divulgação

Osasco será sede do 5º Encontro Brasileiro de Governo Aberto a ser realizado entre os dias 10 e 11 de abril, a partir das 9h, no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (CEFOR), localizado na Avenida Marechal Rondon, 263, Centro. Organizado pela Rede Brasileira de Governo Aberto, o evento nacional reunirá especialistas, autoridades e representantes de governo e sociedade civil para discutir e promover ações de transparência, participação cidadã e inovação na gestão pública.

Para participar, é necessário preencher o formulário de inscrição por meio do link disponível no portal da Controladoria Geral da União (CGU): acesse aqui

Os inscritos poderão participar de diversas atividades com o foco na criação de redes de aprendizagem e na partilha de experiências sobre governo aberto. A programação inclui oficinas, palestras e atividades de formação.

Trata-se de uma excelente oportunidade para a troca de experiências, a formação de representantes governamentais e da sociedade civil e a construção de soluções inovadoras para fortalecer a democracia e a governança no país.

Confira abaixo a programação do evento:

Dia 10/4 (quarta-feira)

Credenciamento: a partir das 9h

Abertura: 10h às 10h55

Sessão solene do Lançamento da Rede Brasileira de Governo Aberto e da Carta de Princípios: 10h55 às 11h25

Painéis

Painel 1 – A Importância do Trabalho em Redes no Mundo Contemporâneo: 11h25 às 11h55

Painel 2 – TIC Web Acessibilidade e um Panorama da Acessibilidade Web em Sites Governamentais Brasileiros: 14h às 15h

Painel 3 – O Governo Aberto na Perspectiva Acadêmica: 14h às 15h

Painel 4 – Pitch: Governo Aberto: Casos de Sucesso em 5 minutos: 17h35 às 18h20

Oficinas

Oficinal 1 – Transparência e Acesso à Informação: 15h30 às 17h30

Oficina 2 – Acelerando o Ritmo: Os desafios da Open Government Partnership (OGP) na Realidade Brasileira: 15h30 às 17h30

Espaço Criativo

Feira da Economia Solidária: 10h às 19h30

Confra Aberta: 18h25 às 19h30

Dia 11/4 (quinta-feira)

Painéis

Painel 5 – “Justiça Aberta: princípios e experiências na América Latina”: 9h às 10h20

Painéis 6 – Compliance na Perspectiva Local: A jornada municipal sobre a nova lei de licitações: 9h às 10h20

Painel 7 – Novas Experiências Participativas para o Brasil: 10h30 às 12h30

Painel 8 – A Cidade Aberta do Futuro: Desenvolvimento econômico local, inclusão social e as contribuições de governo aberto: 10h30 às 12h30

Oficinas

Oficina 3 – Cocriação: O aprendizado da construção de planos de ação de governo aberto: 14h às 16h

Oficina 4 – (Des)construindo Entendimentos: Por que e como abrir dados públicos?: 14h às 16h

Oficina 5 – Diretrizes para a Rede de Governo Aberto: dos princípios à concretude: 16h30 às 18h30

Espaço Criativo

Feira da Economia Solidária: 10h às 19h

Serviço

5º Encontro Brasileiro de Governo Aberto

Dias: 10 e 11/4

Horário: a partir das 9h

Local: Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (CEFOR)

Endereço: Avenida Marechal Rondon, 263 – Centro

Público-alvo: Representantes governamentais, organizações da sociedade, organizações internacionais, representantes da academia (universidades) e demais pessoas interessadas na temática de governo aberto

Inscrições gratuitas. Acesse aqui

Realização: Controladoria Geral da União (CGU), Estado de Santa Catarina, Prefeitura do Município de São Paulo (SP), Prefeitura do Município de Osasco (SP), Prefeitura do Município de Contagem (MG) e organizações da sociedade civil como a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da Universidade de São Paulo (USP), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Open Knowledge Brasil (OKBR), Instituto Prospectiva (INSPRO), Rede pela Transparência e Participação Social (RETPS), Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (CEWEB.BR), Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.BR) e Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR).