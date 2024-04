3ª Expo Emprego de Osasco oferece mais de 6 mil vagas

Evento acontece no dia 5/4 e precisa agendar atendimento no 156 com antecedência

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), realiza no próximo dia 5/4, a 3ª edição da Expo Emprego, evento que se destaca como a principal feira de empregabilidade da Região Oeste, oferecendo oportunidades para os moradores de Osasco e cidades vizinhas. O evento tem o apoio e a parceria da Faculdade Anhanguera.

Com mais de seis mil vagas disponíveis em diversas áreas, com salários variando entre R$ 1.500 e R$ 6.000, a Expo Emprego abrange diferentes níveis de escolaridade. A novidade deste ano é o Espaço Jovem Aprendiz, que contará com a participação de quatro das principais instituições do setor, ampliando as oportunidades para jovens em busca de inserção no mercado de trabalho.

A programação da Expo Emprego incluirá ainda uma variedade de cursos, palestras e oficinas oferecidos pela SETRE, em parceria com a Instituição de Ensino Anhanguera.

Para participar do evento, os interessados devem agendar sua presença por meio da Central de atendimento pelos telefones 156 ou 3651-7080, ou procurar uma das unidades do Portal do Trabalhador até o dia 04/04 para atualizar o cadastro e realizar o encaminhamento para o processo seletivo das vagas disponíveis.

SERVIÇO

3ª Expo Emprego

Dia: 5/4, das 9h às 17h

Local: Faculdade Anhanguera (Avenida dos Autonomistas, 1325)

Agendamento: até 4/4 na Central 156 ou 3651-7080