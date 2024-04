Osasco anuncia “Cultura & Movimento” nessa quinta-feira

Leticia C. Mello

Divulgação

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco vai anunciar o maior evento cultural da cidade, o “Cultura & Movimento” no dia 04/04, no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533, Vila Yara) em uma noite repleta de apresentações artísticas.

Durante o encontro, serão apresentados os projetos realizados pela Secretaria de Cultura, haverá atualização sobre a Lei de Incentivo à Cultura e a Lei Paulo Gustavo; divulgada a programação cultural para a segunda metade do primeiro semestre de 2024; e serão dadas informações sobre a Lei Aldir Blanc, que está chegando em Osasco.

O encontro será no Teatro Municipal Glória Giglio e já na entrada o público será recebido ao som do Duo Alvorada da EMESP Tom Jobim. O encerramento da noite será uma performance de samba da cantora Preta Archanjo. O evento será aberto ao público artístico, cultural e sociedade civil com entrada gratuita.

Serviço

Cultura & Movimento

Data: 04 de abril de 2024

Horário: das 19h às 23h

Local: Teatro Municipal Glória Giglio

Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara, Osasco – SP