Prefeitura abre concurso público para o preenchimento de mais de 500 vagas  

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Arquivo

A Prefeitura de Osasco divulgou na edição 2615 da Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), de 27/03, o edital de abertura das inscrições do Concurso Público para o preenchimento de 510 vagas. As inscrições seguem até 31/05.

A taxa de inscrição é de R$ 54,90 para cargos que exigem ensino fundamental completo, R$ 67,90 para ensino médio completo e R$ 98,90 para graduação em ensino superior. Os salários variam entre R$ 1.430,00 e R$ 8.513,17. Além disso, 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

A organização do concurso ficará a cargo da Fundação VUNESP. O edital do concurso pode ser consultado aqui. As inscrições abrem às 10 horas de 08/04 e terminam às 23h59min de 31/05, na página oficial do concurso mediante preenchimento de formulário e pagamento da taxa de inscrição.

A convocação para a realização da prova, assim como a data, horário e informação sobre o local e sala, deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO) no www.osasco.sp.gov.br e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP – (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. O candidato poderá ainda contatar o Disque VUNESP.

Confira os números de vagas disponíveis:

Cozinheiro – 150

Vigia – Classe 1 – Feminino – 10

Vigia – Classe 1 – Masculino – 10

Cuidado Social – 27

Educador Social – 50

Oficial Administrativo – 140

Técnico de Controle Interno – 5

Técnico de Segurança do Trabalho – 2

Economista – 5

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 1

Farmacêutico – 10

Fisioterapeuta – 8

Fonoaudiólogo – 3

Zelador de Espaço Esportivo – 5

Analista de Negócios – 4

Analista de Recursos Humanos – 6

Analista de Sistemas – 2

Analista Financeiro – 8

Assistente Social – 20

Contador – 4

Dentista Diarista – 10

Médico Hepatologista – 1

Médico Otorrinolaringologista Plantonista – 1

Médico Ultrassonografista Plantonista – 1

Médico Vascular Plantonista – 1

Médico Pneumologista Infantil Plantonista – 1

Médico Sanitarista Plantonista – 1

Médico Gastroenterologista Infantil Plantonista – 1

Médico Gastroenterologista Plantonista – 1

Médico Anestesista Plantonista – 1

Médico do Trabalho Diarista – 1

Procurador Classe 1 – 2

Psicólogo -18