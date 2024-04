Osasco registra mais de 8 mil novas contratações em fevereiro

Olga Liotta

SECOM/PMO

Osasco registrou 8.780 novas contratações em fevereiro de 2024, segundo dados divulgados pelo Novo Caged (Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia. O saldo manteve-se positivo em 686 vagas.

Desempenho igualmente positivo aconteceu em janeiro, quando a cidade registrou 8.122 novos trabalhadores no mercado, e saldo positivo de 313 vagas, evidenciando um crescimento contínuo e consistente no mercado de trabalho local.

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura de Osasco (SETRE) desempenha um papel fundamental nesse cenário, oferecendo uma variedade de serviços através de suas três unidades do Portal do Trabalhador, que inclui o encaminhamento de munícipes para processos seletivos em empresas da cidade e da região, cursos de qualificação profissional em diversas áreas e postos de atendimento do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que auxiliam estudantes na busca por vagas de estágio, entre outros.

As unidades dos Portais do Trabalhador estão localizadas estrategicamente na região Central (Rua Fiorino Beltramo, 300), zona Norte (Avenida Presidente Costa e Silva, 372 – Jardim Helena Maria) e zona Sul (Avenida Sarah Veloso, 106 – Jardim Veloso), funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“É gratificante observar o avanço que estamos alcançando em Osasco. A criação de empregos desempenha um papel fundamental no fortalecimento da economia local e na promoção do bem-estar de nossos cidadãos, oferecendo-lhes meios de sustento, qualidade de vida e chances de desenvolvimento pessoal e profissional”, comentou o prefeito Rogério Lins.

Serviço – 3ª Expo Emprego

Para dar continuidade a esse crescimento positivo em contratações, nesta sexta-feira, 5/4, das 9h às 17h, a Prefeitura de Osasco realiza mais uma edição da Expo Emprego, na Faculdade Anhanguera.

Com mais de seis mil vagas disponíveis em diversas áreas, o evento oferece uma oportunidade única para os moradores da região (re)ingressarem no mercado de trabalho. Os interessados devem agendar sua participação até o dia 4 de abril na Central 156 ou pelo telefone 3651-7080 (WhatsApp), que está disponível 24 horas por dia.