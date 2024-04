Prefeitura de Osasco promove a 3ª Edição do Super Fight Hapkido

Giane Vieira

Divulgação

No sábado, 30/3, a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco (Serel), em parceria com a Academia New Fight, realizou a terceira edição do Super Fight Hapkido. O evento ocorreu nas instalações da Academia de Artes Marciais e Lutas, localizada no Jardim Baronesa.

A competição contou com a participação de 20 atletas da Grande São Paulo e um representante de Belo Horizonte, divididos entre as categorias Juvenil e Adulto.

Diversas academias prestigiaram o evento, incluindo Alcateia, Army Fight, Athena, Elite, Hkd Haiki, Machuca e Palas, além da anfitriã New Fight.

Destaca-se a participação de quatro atletas representantes do programa Bolsa Atleta de Osasco: Gustavo Simões, Maikon Alexandre, Pedro Pires e Victor Peixoto, todos conquistando medalhas de ouro em suas respectivas categorias.

O organizador do evento, mestre Edvaldo Peixoto, expressou sua satisfação com a realização desta edição. “Na minha opinião, o 3º Super Fight foi o melhor até agora. Contamos com uma excelente estrutura e as lutas foram emocionantes”, comentou.