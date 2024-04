Prefeitura anuncia aumento per capita para organizações sociais

Juliana Oliveira

Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e os secretários municipais José Carlos Vido (Assistência Social) e Eder Máximo (Planejamento e Gestão) se reuniram na manhã de segunda-feira, 01/04, com representantes de organizações sociais que atendem 1.160 famílias da cidade, para debater demandas das entidades.

Na ocasião, o prefeito anunciou o aumento da per capita, valor atribuído por pessoa atendida pelas organizações, de R$ 250,00 para R$ 380,00. O encontro aconteceu no auditório do CATI (Centro de Atenção ao Idoso), no Jardim Bela Vista.

Com esse aumento, as organizações terão mais recursos para investirem nos serviços prestados. “A Assistência Social tem papel de protagonismo na nossa gestão, avançamos muito, mas temos a humildade para reconhecer que ainda falta superar muitos desafios, sempre por meio do diálogo porque quando a gente ouve mais, erra menos”, destacou o prefeito.

O secretário José Carlos Vido falou sobre a importância do aumento do valor per capta para as organizações. “Além de ser uma política pública voltada para o bem-estar social, estamos atendendo uma demanda das organizações sociais”.