Prefeito Rogério Lins anuncia novos secretários em Osasco

Olga Liotta

Fernanda Cazarini

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, realizou na quarta-feira, 10/4, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Sala Osasco), a cerimônia de posse dos novos secretários municipais que irão compor sua gestão.

Durante o evento, foram apresentados os novos titulares das secretarias de Esporte e de Cultura, bem como os executivos da Pessoa com Deficiência e do Bem-Estar Animal.

Em relação às nomeações, o prefeito Rogério Lins expressou otimismo e expectativas positivas relacionadas às mudanças.

“Temos um time maravilhoso, sem exceção e agora teremos novos membros que vão somar com o nosso governo. Estou confiante de que trarão uma contribuição significativa para o desenvolvimento de Osasco. Com vasta experiência e compromisso com a cidade, acredito que juntos alcançaremos grandes resultados em prol da nossa população”, comentou Lins.

As nomeações dos novos secretários refletem o compromisso da administração municipal em fortalecer áreas estratégicas e promover políticas inclusivas e de qualidade para todas as esferas da municipalidade.

“Esse é o nosso segundo mandato e, até o dia 31 de dezembro, nós iremos trabalhar ainda mais pela nossa Osasco”.

Segue abaixo a lista dos novos secretários anunciados:

Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer: Thiago Borges Batista

Osasquense, empresário, é um apaixonado por esportes, principalmente o Futebol. Jogou em times de Osasco e chegou a disputar o Campeonato Paulista, representando a cidade. É formado em Direito pela Unip e tem mestrado em Logística pela FGV. É casado com Ariane Nedeff Borges e pai de Maria Clara, Natália e Olívia

Secretaria de Cultura: Aldo Valentim

Osasquense, nascido e criado no Helena Maria, é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Escola de Administração de Empresas da FGV-SP e Mestre em Artes pela Unicamp. Foi pesquisador-visitante na University of Haifa, em Israel. Foi eleito conselheiro de administração da TV Cultura. Atuou em cargos de alta gestão e liderança, como secretário Nacional da Economia Criativa, no Governo Federal, implementando a Lei Aldir Blanc; secretário Municipal Adjunto em São Paulo e no Governo do Estado de São Paulo como coordenador de Planejamento e Avaliação na Secretaria de Planejamento e Gestão e Coordenador Estadual de Financiamento na Secretaria da Cultura. Também foi consultor em economia criativa da Organização Internacional dos Estados Ibero-Americano.

Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência: Érica Fernanda Ursulino Lemos

Mestre em Psicologia Educacional, pós-graduada em Neurociências aplicadas à Educação, Transtornos Psíquicos da Infância: autismo, TDAH e dislexia, é especialista em Autismo, Educação Especial e militante na causa PcD. Como mãe atípica, especializou-se em políticas públicas e elaborou e corroborou com projetos e decretos concretizados na nossa cidade, como ativista e militante.

Trabalhou desde 2021 na Gerência do AEE (Atendimento Educacional Especializado) na rede municipal de ensino, na Secretaria de Educação de Osasco.

Secretaria Executiva de Bem-Estar Animal: Ingrid Leal

Osasquense, tem graduação em Medicina Veterinária pela Unesp, pós-graduação em Nutrição e Nutrologia pelo Instituto Ranvier, curso de atualização em clínica médica de cães e gatos, curso extensivo sobre SUS e Políticas de Saúde com enfoque em veterinária, entre outros. É voluntária da causa animal há mais de 8 anos.

Ao justificar a saída dos ex-secretários Rodolfo Cara, Paulinho Samba de Rua e Salomão Júnior, o prefeito agradeceu a dedicação, empenho e legado de cada um deles na administração pública. “Eles foram para novos desafios e tenho certeza que continuarão trabalhando para o avanço de Osasco”.

Também estiveram presentes, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, o presidente do Legislativo, Carmônio Bastos, os vereadores Délbio Teruel, Fábio Chirinhan, Batista Comunidade, Zé Carlos Santa Maria, Rodrigo Gansinho, Joel Nunes, secretários municipais, lideranças, entre outros.