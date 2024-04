Feira de Artesanato marca a abertura da 17ª Semana dos Povos Indígenas de Osasco

Rafaela Anastácio

Foto: Fernanda Cazarini

A Secretaria Executiva de Políticas da Promoção da Igualdade Racial (Seppir) promoveu na quinta-feira, 4/4, a abertura da 17ª Exposição de Artesanato Indígena, no Osasco Plaza Shopping, ação que integra a Semana dos Povos Indígenas instituída no Calendário Oficial de Osasco, por meio da Lei Municipal 4.538 de 2012 e tem como objetivo reconhecer e celebrar a diversidade dos povos originários do Brasil.

Estão em exposição e disponíveis para compra diversos itens da cultura indígena, como maracás, colares, brincos e cocares a preços acessíveis. A Feira de Artesanato vai até o dia 15/4, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Celebrado em todo o território nacional em 19 de abril desde 1943, o Dia dos Povos Indígenas busca preservar a história da população nativa e, neste ano, Osasco traz o tema “Luta pelos direitos indígenas na aldeia e na cidade”. O município é, atualmente, lar para 38 famílias da etnia Pankararé e diversas outras etnias indígenas que estão sendo identificadas por um mapeamento realizado pela Seppir.

Com a presença da Cacique Alaíde Xavier Feitosa do povo Pankararé e demais etnias indígenas, a Feira de Artesanato, dentre outras atividades que integram a Semana dos Povos Indígenas, visa legitimar os povos originários dentro do contexto urbano, bem como contribuir no fortalecimento da cultura etno-indígena e na geração de renda para a comunidade nativa brasileira.

“É importante trazer essas ações para o centro da cidade, um lugar movimentado, por onde transitam pessoas de todas as regiões de Osasco, com o propósito de difundir e familiarizar a população urbana com as culturas dos povos originários”, disse a secretária da Seppir, Deisi Ventura.

O encerramento da Semana dos Povos Indígenas acontece no dia 21/4, com o 17º Encontro dos Povos Indígenas, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, das 10h às 18h.

Serviço

17ª Exposição de Artesanato Indígena

Data: 4/4/2024 a 15/4/2024

Horário: 10h às 22h (segunda a sábado) e 14h às 20h (domingos)

Local: Osasco Plaza Shopping

(Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81 – Centro)

Encontro dos Povos Indígenas

Data: 21/4/2024

Horário: 10h às 18h

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso

(Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18)