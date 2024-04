Prefeito de Osasco e governador do Estado vistoriam fase final das obras do novo acesso a Osasco

Olga Liotta

Fernanda Cazarini

As obras viárias para a construção da nova alça de acesso ligando a Rodovia Castello Branco à Avenida Fuad Auada, em Osasco, estão em fase final, com a previsão de entrega para o final de abril e início de maio. Esta confirmação foi feita pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas, durante sua visita ao local na terça-feira, 9/4, onde acompanhou o progresso da obra ao lado do prefeito de Osasco, Rogério Lins, e do prefeito de Barueri, Rubens Furlan.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos, vereadores, secretários municipais, representantes da CCR Via Oeste, o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, o diretor-presidente da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), Milton Persoli, entre outras autoridades regionais.

O governador destacou a importância e o andamento satisfatório da obra: “É uma obra muito importante e está indo super bem. Fazia tempo que a Castello precisava de uma novidade. Quem precisa sair da Castello, acessar Osasco pela Fuad Auada, vai ter esse equipamento agora. Vamos compatibilizar os cronogramas com a Prefeitura, que está terminando algumas intervenções viárias e de interseção de desnível, para que o cidadão ganhe logo essa facilidade e fluidez. Estamos falando de uma obra de R$ 232 milhões de investimentos só nesse trecho (Osasco), diversos empregos gerados e um grande benefício na mobilidade para o cidadão, que vai ter um ganho de tempo e que vai fazer a diferença na vida de muita gente”.

O prefeito Rogério Lins também comemorou o andamento dos trabalhos e os impactos positivos que a conclusão trará para a região. “Hoje é um dia histórico. Recebemos o governador do estado numa das obras mais importantes de mobilidade urbana de toda a região e que vai resolver um problema histórico no trânsito de Osasco. Há 20 anos a população esperava por isso, pois as pessoas levam cerca de 50 minutos para chegar a cidade pela Castello e, após a entrega, esse problema vai acabar”.

Após a visita em Osasco, o governador prosseguiu para Barueri, onde também vistoriou as obras de expansão das marginais e adição de faixas na Rodovia Castello Branco, a partir do Km 23, em Alphaville, previstas para conclusão no 1º semestre de 2025.

As obras em ambos os municípios, que fazem parte do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), estão sendo executadas pela CCR Via Oeste, concessionária responsável pela administração da rodovia, e ultrapassam o investimento de R$ 1,2 bilhão. Essas intervenções terão um impacto significativo no desenvolvimento da infraestrutura viária, na criação de empregos e no estímulo à economia local.

“Esse grande complexo viário, sem dúvida alguma, vai melhorar e muito a fluidez do trânsito em Osasco e na região oeste. É uma obra sonhada há mais de 20 anos que vai transformar a mobilidade como um todo. A região oeste já é uma potência econômica para nosso País e, sem dúvida alguma, com essa grande obra, teremos grandes empresas acreditando e investindo em nossa região, potencializando o desenvolvimento. Com o novo acesso mais empresas virão. Fico feliz que o governador não parou essa obra iniciada durante o governo de Rodrigo Garcia. Parabéns, governador Tarcísio de Freitas”, salientou o deputado estadual Gerson Pessoa.

Sobre a obra

Segundo o governo do Estado de São Paulo, em Osasco, o investimento é de R$ 232 milhões para a construção do novo acesso a cidade. O motorista poderá sair da Castello Branco em direção à Avenida Fuad Auada por meio do viaduto, na altura do km 15. A infraestrutura passa sobre as pistas da rodovia, o Rio Tietê e o Complexo Viário Maria Campos. Ao todo, a obra gerou mais de 3,6 mil empregos diretos e indiretos.

Já em Barueri, os serviços envolvem a implantação de vias marginais entre o km 22,5 e o km 27, além de faixas adicionais no eixo principal da Castello Branco entre o km 27 e o km 31,6. O aporte é de mais de R$ 1 bilhão, com 21 mil empregos gerados.

O projeto também prevê a implantação de sinalização, elementos de segurança, pontes, viadutos e passarelas, além de sistema de drenagem e contenção.