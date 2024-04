Dia “D” da imunização contra a gripe é neste sábado, 13/4, das 9h às 16h, em todas as UBSs

O Dia “D” está programado para 13/4, das 9h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde

Olga Liotta

Secom

A partir de segunda-feira, 25/3, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco dará início à Campanha de Imunização contra a Influenza (Gripe) 2024, com foco na vacinação do grupo prioritário. A vacinação estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante os horários de atendimento regulares. Consulte o funcionamento de cada unidade aqui

Podem tomar a vacina: crianças com idade a partir dos 6 meses até menores de 6 anos; gestantes; puérperas até 45 dias após o parto; idosos com 60 anos ou mais; indígenas e quilombolas; profissionais das redes públicas e privadas da saúde e da educação; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais do sistema prisional; profissionais das forças armadas; profissionais portuários e do transporte coletivo rodoviário; pessoas em situação de rua; população privada de liberdade; pessoas com comorbidades; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis; pessoas com deficiência permanente; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e caminhoneiros.

A vacinação é crucial para proteger a população contra os diversos tipos de gripe, especialmente para os grupos mais vulneráveis, por isso, neste ano, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação contra a gripe para março, em vez dos meses tradicionais de abril e maio. Essa medida foi tomada devido à crescente circulação de vírus respiratórios no País, enfatizando a importância da vacinação como uma medida essencial de proteção para toda a comunidade.

O Dia “D” da campanha será realizado no dia 13/4, das 9h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde para vacinação do grupo prioritário. Neste dia, além da vacinação contra a gripe, as UBSs oferecerão outras vacinas do calendário vacinal.

Para mais informações, entre em contato no telefone 156 ou 3651-7080.

Serviço

Início da Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza (Gripe) 2024

Dia: 25/3

Horário: nos horários de atendimento de cada UBS

Endereços das UBSs: consulte aqui

Dia “D”

13/4

Horário: das 9h às 16h

Em todas as Unidades Básicas de Saúde

Podem se vacinar:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).