Atleta de Cheerleading de Osasco conquista medalha de prata

A atleta de Cheerleading, Júlia Rigaud Pontes, representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, participou do Arnold Prime Champions, no sábado, 06/4, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A osasquense competiu na categoria Group Stunt Coed Nível 4 com o time Galaxy All Star e a equipe terminou em 2º lugar. Ao todo, 5 times participaram da competição nessa categoria. As atletas são conhecidas como animadoras de torcida.

Em abril de 2023, em competição individual, Júlia Rigaud Pontes conquistou a medalha de prata no Mundial de Cheerleading em Orlando/EUA, na categoria JR Coed Advanced. A atleta segue em treinamento para as próximas competições, como a Arena Cheer (São Paulo), Taça Brasil (Brasília), Cheerfest, Copa do Brasil e Campeonato Estadual.

Confira as conquistas da osasquense:

3º lugar Team Cheer All Girl nível 2 (nacional) 2021

1º lugar All Girl Stunt nível 3 individual (nacional) 2021

1° lugar All Girl Stunt nível 4 (individual – nacional) 2022

1° lugar Coed Stunt nível 4 (individual – nacional) 2022

2° lugar Team Cheer Coed nível 3 (estadual) 2022

3° lugar Best Tumbling nível 2 (individual – nacional) 2022

4° lugar Team Cheer Coed nível 2 (brasileiro) 2022

5° lugar Team Cheer Coed nível 2 (nacional) 2022

2º lugar Team Cheer Coed nível 3 (Estadual) 2022