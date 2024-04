Cultura reúne artistas e munícipes no Teatro Municipal

Olga Liotta

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco realizou no dia 4/4, no Teatro Municipal, um balanço das ações da pasta e apresentou os principais programas e projetos que impulsionam o setor cultural da cidade. Entre eles destacam-se o Oficineiros, Festival de Orquestras, Fenapo (Festival Nacional de Arte e Poesia), Canto de Julho, Viela&Arte, Mulheres em Cena, Festivais de Curtas de Teatro (Fect), Capacita Oz, Música e Movimento e Estação Cultural Osasco.

Uma das novidades anunciadas para a difusão cultural gratuita é o Festival de Orquestras, que leva música instrumental erudita, em formato camerata, aos parques municipais da cidade e outros equipamentos públicos. Esse projeto busca uma maior interação do público com os músicos, quebrando mitos e mostrando que a música erudita pode ser mais acessível.

Outro destaque para o primeiro semestre de 2024 é o Osasco Anime Fest, que chega à sua 6ª edição e traz, em abril, o 1º Osasco Game Fest, com uma programação diversificada. Além dos jogos eletrônicos, o evento contará com karaokê, concurso de cosplay, concurso de k-pop, praça de alimentação, espaços temáticos e exposições, proporcionando entretenimento, conhecimento e aprendizado ao público. O evento gratuito está previsto para os dias 27 e 28/4, na Escola de Artes (Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, Centro).

Durante as apresentações, foi mencionado ainda o marco para a cultura osasquense que foi a Lei Paulo Gustavo, que, após Consulta Pública, conseguiu o alcance inédito de 811 projetos inscritos, destacando a importância do interesse dos artistas locais. Dentre esses, 234 projetos foram aprovados e contemplados pela Lei Paulo Gustavo para produção cultural no município.

Assim, os artistas credenciados serão contratados para participar dos programas culturais promovidos pela Secretaria da Cultura.

Na ocasião, o público apreciou uma apresentação com o Duo Alvorada da EMESP Tom Jobim e a performance de samba da cantora Preta Archanjo.

Serviço

O Credenciamento Artístico da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco é realizado por meio do Protocolo Digital (protocolo.osasco.sp.gov.br). Para mais informações, os artistas podem contatar pelo telefone (11) 2182-1180.