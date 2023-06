Câmara de Osasco aprova seis projetos na 37ª Sessão Ordinária

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

O plenário da Câmara Municipal de Osasco aprovou seis projetos e duas moções durante a 37ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (27).

Um dos itens aprovados em Segunda Discussão, e que segue para a análise do prefeito Rogério Lins (Podemos), é a proposta do vereador Julião (PSB), que institui o Dia do Aniversário do bairro Jardim Veloso.

Localizado na Zona Sul de Osasco, o Jardim Veloso tem importância histórica para o município e, de acordo com o vereador, começou pelo processo de ocupação pelo método de loteamento pela senhora Sarah Veloso, que foi uma importante liderança da região.

“No início era uma grande fazenda, com criação de gado, porcos e cavalos. A migração de famílias do país inteiro deu início ao bairro, que hoje conta com esgoto, linhas de ônibus, creches, postos de saúde e água potável”, disse Julião, que é nascido e criado no bairro e reside no mesmo imóvel há 46 anos.

De acordo com emenda votada com o projeto na Sessão do último dia 22, o aniversário será comemorado anualmente no dia 2 de julho.

Médico do Trabalho

Dentre os projetos aprovados em Primeira Discussão, um dos destaques é a proposta do prefeito Rogério Lins que trata da criação do cargo de Médico do Trabalho no quadro de pessoal da Prefeitura de Osasco.

Segundo a justificação de Lins, a medida é necessária porque, após a mudança constitucional que criou a reforma previdenciária, o Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO) deixou de exercer as funções periciais de natureza diversa da previdência, como exames admissionais, por exemplo.

A ideia é que esse tipo de serviço passe a ser feito por profissional do quadro de servidores da Prefeitura.

Antes de passar a valer, o texto deve passar por nova votação – o que deve acontecer nesta quinta-feira (29).

Os itens discutidos e votados na Ordem do Dia estão disponíveis no link abaixo:

VEJA TODOS OS PROJETOS APROVADOS NA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023

MULTIMÍDIA | 37ª Ordinária ► FOTOS (breve) | VÍDEO (breve)