Sessão Extraordinária é convocada para esta quinta-feira (29); veja pauta

Na tarde desta quinta-feira (29), logo após a 38ª Sessão Ordinária, a Câmara Municipal de Osasco realizará uma Sessão Extraordinária para discutir e votar o seguinte projeto:

– Projeto de Lei nº 61/2023 – Prefeito do Município de Osasco – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de Osasco para o exercício de 2024, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município.

A Extraordinária será transmitida ao vivo, logo após a Sessão Ordinária, pela TV Câmara Osasco. Ela transmite pelo site www.osasco.sp.leg.br e pelas redes sociais Facebook (facebook.com/tvcamaraosascosp) e YouTube (youtube.com/tvcamaraosasco), onde os vídeos ficam disponíveis para serem acessados a qualquer momento.