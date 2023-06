Parlamentares elogiam serviços de unidades de saúde de Osasco

Por Ana Luisa Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Inscritos para usar a palavra durante cinco minutos, oportunidade que têm para falarem de seus projetos e ações quando não há pautas a serem debatidas na Sessão de Expediente, três vereadores inscritos aproveitaram a oportunidade durante a 37ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (27).

O primeiro vereador a usar a palavra foi Délbio Teruel (União Brasil) que ressaltou o trabalho realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“Eu visitei o SAMU na noite desta segunda-feira (26) e o trabalho que vem sendo feito lá é de excelência. Tive a oportunidade de acompanhar a troca de turno, ver as viaturas, a rotina e quero cumprimentar toda a equipe do serviço”, disse Délbio Teruel, que ressaltou que o SAMU realizou mais de 15 mil atendimentos no primeiro semestre de 2023.

“Temos duas motos ajudando no atendimento das vítimas, as URAM, que geralmente fazem o primeiro atendimento. As equipes estão preparadas e os profissionais são extremamente capacitados”, elogiou o parlamentar.

Batista Comunidade (Avante) elogiou o trabalho do Brasil Sorridente e perguntou sobre o andamento de emendas parlamentares que foram destinadas ao serviço. “Eles precisam de verba para ampliar o atendimento, precisam de ajuda porque fazem um trabalho muito bom no atendimento às pessoas que realmente precisam, por isso é importante acompanharmos como está sendo a execução das emendas encaminhadas”, afirmou Batista Comunidade.

Carmônio Bastos (Podemos), presidente da Câmara, fez uma indicação de emenda e acompanha a proposta encaminhada pela deputada federal Renata Abreu (Podemos). Ele declarou que “infelizmente, por enquanto, não houve execução das emendas para o Brasil Sorridente e ainda estamos apenas com as emendas no papel e nas indicações. Vou verificar com a Saúde como está o processo, porque realmente o trabalho é diferenciado, as pessoas ganham uma nova vida quando conseguem uma prótese ou um tratamento “, disse Carmônio Bastos.

Batista também aproveitou a ocasião para falar sobre a ansiedade da população da Zona Norte em relação à Escola do Futuro, além das reformas de alguns espaços públicos e, principalmente, sobre a necessidade de reforçar a vigilância para evitar o roubo de cabos e fios.

“Quando roubam cabos e fios, prejudicam toda a população e precisamos apertar o cerco para evitar a ação dos meliantes”, reforçou o vereador.

Acessibilidade

Já Cristiane Celegato (Republicanos) expressou sua preocupação com a acessibilidade nos lugares frequentados pelo público, principalmente nas escolas. “Precisamos de rampas de acessibilidade em frente a todas as escolas municipais e estaduais. Fiz uma indicação sobre isso. E também precisamos rever a acessibilidade dentro das escolas, pois algumas crianças não conseguem nem ver as aulas de educação física porque não há acesso às quadras”, comentou a parlamentar, reforçando a necessidade de efetivamente executar as melhorias de acessibilidade na cidade. “Precisamos efetivar as ações e não apenas ficarmos falando”.

