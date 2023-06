Secretário Especial de Assuntos Parlamentares visita a Câmara Municipal

Por Ana Luisa Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Secretário Especial de Assuntos Parlamentares, o osasquense Valmir Prascidelli, acompanhado do secretário da Casa Civil, Ribamar Silva (PSD), visitou a Câmara de Osasco durante a 38ª Sessão Ordinária, realizada na manhã desta quinta-feira (29). Na Tribuna, ele aproveitou para falar sobre as relações entre a cidade de Osasco e o Governo Federal.

“O Governo Federal está à disposição da cidade de Osasco. Nossa cidade é muito importante para a região. Há recursos e programas importantes que estão sendo retomados e que são fundamentais para atender os mais vulneráveis, como o restabelecimento do Mais Médicos, Minha Casa, Minha Vida, PAC, merenda escolar, entre outros”, comentou Prascidelli ao ressaltar as perspectivas de crescimento do país, as relações do Governo Federal com Osasco e, principalmente, o trabalho dos parlamentares osasquenses. “Todos nós temos um objetivo em comum, que é atender as populações mais vulneráveis e fazer com que o país cresça”, disse.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), avisou que os parlamentares vão para Brasília pedir recursos para a cidade. “Apesar de estarmos em partidos ideológicos opostos, temos uma boa relação com o Valmir, que é, acima de tudo, um amigo. Essa aproximação será muito boa para a cidade”, afirmou.

Josias da Juco (PSD, que atuou com Prascidelli na XII Legislatura, reforçou o papel do colega na política municipal e apontou a importância de Ribamar Silva na articulação política para aproximar o governo federal e o municipal. “Convivemos aqui durante muito tempo e sabemos o quanto o Valmir Prascidelli tem uma boa relação com todos, independentemente de posições partidárias”, disse Josias da Juco.

Julião (PSB) parabenizou Ribamar Silva e Valmir Prascidelli, declarou que ficou muito satisfeito com a visita. “Estou muito feliz em ver que o Governo Federal, independentemente de questões partidárias, busca se aproximar dos municípios e enxerga o crescimento como fundamental para todos os municípios”.

Emerson Osasco (Rede) também agradeceu a presença do secretário e afirmou que a retomada do diálogo tem sido fundamental para melhorar as perspectivas de crescimento do país. “Essa relação é muito importante e estamos muito felizes em ver que o trabalho que está sendo feito tem beneficiado especialmente os mais vulneráveis, através da retomada de programas sociais importantes”, reforçou Emerson Osasco.

“Valmir é um amigo e parceiro competente, mas nunca vou me abster de críticas. Vou fazê-las quando necessário e essa é a importância da democracia: fazer política para melhorar a vida da população”, afirmou Juliana da AtivOz.

Laércio Mendonça (PSD) fez uma aposta. “Tenho certeza de que Ribamar estará em breve em Brasília e essa relação entre Valmir e Ribamar será muito boa para a cidade, independentemente de relações partidárias.

Ana Paula Rossi, que também trabalhou com Valmir Prascidelli, ressaltou que o secretário especial tem capacidade para estreitar as relações entre os partidos, mesmo que haja diferenças ideológicas. “Quando trabalhamos juntos, estávamos em situações opostas e Valmir sempre foi um articulador muito capacitado. Isso é muito bom para a democracia”, reforçou.

Elsa Oliveira (Podemos) diz que está satisfeita com a retomada dos programas sociais e agradeceu ao representante do Governo Federal em não esquecer da cidade de Osasco. “Tenho certeza de que, juntos, podemos desenvolver políticas públicas que beneficiarão a cidade”, disse a parlamentar.

Valmir Prascidelli, que já foi vereador e vice-prefeito em Osasco, além de deputado federal, ressaltou que a conversa com os partidos, mesmo os que têm posições distantes, é fundamental para promover a democracia e o desenvolvimento do país.

