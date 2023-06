Câmara aprova mudanças na premiação à Liga de Futebol Amador de Osasco

Por Deniele Simões

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, na última terça-feira (28), um projeto de autoria do presidente Carmônio Bastos (Podemos) que altera a premiação a atletas e equipes das três divisões da Liga de Futebol Amador de Osasco (LFAO).

O “Prêmio aos Times Campeões, Vice-Campeões e aos Jogadores de Destaque da Liga de Futebol Amador de Osasco” é uma honraria criada pela Câmara de Osasco em 2019, por iniciativa do então vereador Daniel Matias.

“A alteração vai permitir também que o Legislativo tenha tempo hábil para organizar a Sessão Solene, realizando um evento que faça jus ao tamanho que o futebol amador de Osasco alcançou. A Liga é um patrimônio da cidade e merece todo nosso respeito!”, disse Carmônio Bastos.

O vereador informou que a premiação deverá acontecer entre o final de fevereiro e o início de março. Já a seleção das equipes e atletas vencedores acontecerá no final do ano, de acordo com os resultados dos campeonatos.

Aprovado em 1º turno, o projeto precisa passar por nova votação antes de passar a valer. A votação em 2º turno deve acontecer na Sessão Ordinária da próxima quinta-feira (29).