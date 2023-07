Ginasta osasquense Laura Gamboa visita Câmara após conquistar 6º lugar no Mundial

Por Deniele Simões. Foto: Robson Cotait.

A atleta Laura Gamboa, da Seleção Brasileira Juvenil de Ginástica Rítmica, esteve na Câmara de Osasco na manhã desta sexta-feira (14), para falar da conquista da 6ª colocação no Campeonato Mundial da categoria, que aconteceu em Cluj-Napoca, na Romênia, entre os dias 6 e 9 de julho.

A competição reuniu atletas de 37 países e a atleta osasquense foi a única paulista a integrar a Seleção Brasileira da modalidade.

Além de encerrar o campeonato como a sexta melhor seleção do mundo, o conjunto brasileiro alcançou dois feitos inéditos: chegar às finais e conquistar duas delas.

Laura iniciou na ginástica aos sete anos de idade, nas escolinhas de base de Osasco e, é destaque em competições de ginástica rítmica. “É muito importante o apoio da cidade de Osasco, desde sempre. Então, eu sou muito grata à cidade que sempre se fez presente na minha vida como ginasta”, disse.

A atleta enfatizou o apoio do presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos), desde a época em que ele foi secretário de Esportes, Recreação e Lazer da cidade.

Para Carmônio Bastos, a conquista é reflexo do talento e do esforço da jovem. Ele também destacou a dedicação da mãe de Laura, dona Ana, e o apoio do poder público. “Conheci a Laura em 2018, assim que assumi a Secretaria de Esportes. Graças a Deus consegui ajudar, na época, e hoje vejo uma jovem com talento muito além daquilo que eu imaginava”, afirmou.

Além do presidente Carmônio, os vereadores Adauto (PDT), Julião (PSB) e Zé Carlos Santa Maria (Patriota) recepcionaram a atleta Laura Gamboa em nome do Legislativo da cidade.

Em entrevista à TV Câmara Osasco, a atleta e sua mãe falaram sobre a competição na Romênia e fizeram um retrospecto da carreira.