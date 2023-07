Reflexões filosóficas sobre “Pequeno Príncipe” marcam Clube do Livro

Por Charles Nisz. Foto: Isabela Zamboni/Resenhas à la Carte

Um livro, por muitos, considerado infantil e por muito tempo estereotipado como “leitura de miss”, o Pequeno Príncipe, obra do autor francês Antoine Saint-Exupéry, continua suscitando discussões sobre diversos temas.

A obra foi discutida pelo Clube do Livro, idealizado pela Escola do Parlamento de Osasco. As reuniões do clube acontecem sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês, às 14h.

“Tenho tatuada uma das frases do livro – O essencial é invisível aos olhos”, disse a vereadora Juliana da AtivOz (PSOL). Para a parlamentar, “muitas vezes focamos em coisas irrelevantes e esquecemos o que é fundamental em nossa existência”, acrescentou ela.

Já o Eng. Marcos Arruda, diretor da Escola do Parlamento, comentou sobre outro trecho do livro: “Compram tudo pronto nas lojas, mas como não há lojas de amigos, as pessoas não têm mais amigos”, disse ele ao apontar o valor da amizade como um dos temas do livro.

“Revolução dos Bichos”, livro mais famoso do escritor inglês George Orwell, será a próxima obra a ser lida pelo Clube do Livro da Câmara Municipal de Osasco.