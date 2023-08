Vítimas de violência doméstica poderão receber orientações no ‘Mulheres de OZ’

Por Deniele Simões

A Câmara Municipal de Osasco, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, participará, no próximo sábado (5), da 2ª edição do evento “Mulheres de OZ”.

A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara estará presente no evento com um estande, para a promoção de ações de orientação e conscientização sobre o “Agosto Lilás”.

A atual procuradora, vereadora Ana Paula Rossi (PL), e demais membros do órgão, estarão presentes no evento e vão ajudar a esclarecer a população sobre o tema.

Previsto pela Lei Federal 14.448/2022, o Agosto Lilás objetiva alertar a população sobre a importância do enfrentamento e da prevenção aos atos de violência contra a mulher. Além disso, a data promove informação e conscientização à população, bem como o incentivo às vítimas para que denunciem os agressores.

A programação do evento terá ações de conscientização e empoderamento feminino, com sorteio de prêmios, ações culturais e artísticas, como “Trio Beijo de Moça” e “Núbia Maciel e as Divinas”.

As ações acontecerão na Praça Antônio Menck (Largo de Osasco), a partir das 10 horas deste sábado. O evento é uma realização da Prefeitura de Osasco, com apoio do Senac e outras entidades parceiras.