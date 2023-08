100ª edição do Nossa História homenageia personalidades do futebol e futsal

Por Ana Luisa Rodrigues

Redonda, a Lua cheia se escondia no horizonte, como uma bola que descansa no fundo das redes após o gol do artilheiro. Enquanto isso, o futebol era o destaque da 100ª Edição do Programa Nossa História, realizada na manhã desta quinta-feira (03), na Câmara Municipal de Osasco.

Os três homenageados, além de amigos, têm uma história que se cruza dentro e fora das linhas das quadras e campos. São eles, o vereador Carmônio Bastos (Podemos), Paulo Sérgio de Souza Freire e Paulo Damas Mendes, que conduziram e hastearam, respectivamente, as bandeiras do Brasil, de Osasco e de São Paulo.

Antes de ser vereador e presidente da Câmara Municipal de Osasco, Carmônio Bastos se destacou como presidente da Liga de Futebol Amador de Osasco, onde criou parcerias com a Secretaria Municipal de Esporte, da qual se tornaria secretário em 2018, ampliando o trabalho executado pela LFAO e fortalecendo o futebol amador da cidade, coroado com as reformas dos campos.

Aliás, quando as reformas dos campos, que passaram do terrão para o gramado sintético a partir de 2016, o campo da Associação Esportiva Novo Osasco, presidida por Paulo Damas Mendes, foi o primeiro a receber a melhoria. As equipes da LFAO torciam para jogar no novo campo, que valorizou a região e deu novos ares ao futebol amador. Preferindo ficar na quadra, apesar de às vezes se arriscar no campo, Paulo Sérgio Souza Freire preside atualmente a Liga Osasquense de Futebol de Salão e tem um trabalho forte com crianças. A história desses três personagens é feita de alegrias e tristezas, como ressaltou Carmônio Bastos.

“Todos nós temos uma história. Ao meu lado, tenho dois homens que construíram boas histórias. Paulo Sérgio e Paulo Damas. Nós já choramos e sorrimos juntos. Esses dois ajudaram (e ajudam) muitas pessoas e serão lembrados com saudades por suas famílias e pelas pessoas quando encerrarem suas histórias. Boas histórias merecem ser contadas e elas deixam nossos nomes nas histórias que contam no futuro”, declarou Carmônio Bastos, que também agradeceu o cuidado e a dedicação de todas as pessoas envolvidas na realização do Programa Nossa História.

Acompanhado da família, Paulo Sérgio de Souza Freire expressou sua satisfação em receber a homenagem em vida. “Fico muito honrado pelo reconhecimento. A gente faz o que faz pelo esporte por amor. E com essa homenagem, temos certeza de que estamos fazendo um bom trabalho”, agradeceu Paulo Sérgio.

O presidente do Seno — tradicional equipe osasquense —, Paulo Damas Mendes, que é mineiro, mas mudou-se aos dois anos de idade para Osasco, disse ter orgulho de onde nasceu, mas que seu coração é osasquense pela história que construiu na cidade. “Agradeço pela homenagem recebida em vida. A gente fica muito feliz por ser reconhecido pelo trabalho que fizemos nessa cidade, que é minha de coração”, declarou Paulo Damas.

Os vereadores José Carlos Santa Maria (Patriota), Joel Nunes (Republicanos) e Rodrigo Gansinho (PL) também prestigiaram a solenidade. Santa Maria ressaltou a importância de as homenagens serem feitas em vida. “Temos aqui representantes de setores da sociedade de Osasco que ajudam a cidade a crescer ainda mais. Por isso, é importante valorizar e homenagear essas pessoas em vida”, reforçou o parlamentar. Rodrigo Gansinho e Joel Nunes concordaram com Santa Maria.

O presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Josias da Juco (PSD), reforçou a importância do trabalho dos homenageados com o futebol e futsal nas comunidades, destacando o trabalho social e lembrando que muitos profissionais do futebol passaram pelos campos osasquenses. “Muitos jogadores que brilham nos campos pelo mundo passaram pelo salão e pelos campos da nossa cidade. Isso mostra a força do trabalho que vocês fizeram e fazem”, apontou Josias, que exemplificou lembrando do goleiro Ederson e do meia Rodrigo.

