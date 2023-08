Jd. Baronesa recebe o projeto "Câmara no seu Bairro"

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

A 2ª edição do “Câmara no Seu Bairro” aconteceu na noite de sexta-feira (04), no auditório do CEU das Artes – Yolanda Aparecida Avelino Ribeiro, no Jardim Bonança, Zona Norte de Osasco. A população compareceu em grande número, lotando as dependências do espaço e encaminhando diversos questionamentos aos parlamentares presentes.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), abriu a solenidade com boas-vindas. “Agradeço a todos vocês por terem saído de suas casas em uma sexta-feira à noite para virem falar conosco. A ideia do projeto é trazer a Casa do Povo para mais perto da população, estreitando as relações entre os parlamentares e a municipalidade, que tem muitas demandas para apresentar”, afirmou Carmônio Bastos.

Segundo ele, o programa “Câmara no Seu Bairro” terá, ao menos, mais três edições até o final deste ano e, se não houver impedimentos devido às eleições de 2024, o programa também será realizado no próximo ano.

Os vereadores José Carlos Santa Maria (Patriota), Julião (PSB), Emerson Osasco (Rede), Pelé da Cândida (MDB), Juliana da AtivOZ (PSOL), Adauto (PDT), Laércio Mendonça (PSD) e Elsa Oliveira (Podemos) compareceram na edição do Jardim Bonança e se dispuseram ouvir a população. Responderam aos inúmeros questionamentos, principalmente em relação à demanda direcionada à Saúde e à urbanização adequada da região, com melhorias na sinalização, canalização de esgoto e acesso à água e iluminação pública.

Cada vereador, antes de responder aos questionamentos dos participantes, teve cinco minutos para falar sobre projetos e destacar a importância da realização de eventos como o “Câmara no Seu Bairro”.

“Somos representantes do povo. Debates como estes têm que ser constantes em nossa cidade. Nós precisamos defender os interesses do povo”, ressaltou Laércio Mendonça, o primeiro a fazer uso da palavra.

Emerson Osasco apontou a importância de trazer a Câmara para mais perto do povo. “Nessa região a gente tem mais dores do que vitórias. As vitórias são bem recentes e a gente luta muito para conquistar”, disse o vereador, que também é morador do Jd. Bonança. Ele apontou algumas dificuldades enfrentadas, principalmente por aqueles que são deficientes. “Estamos lutando pela a construção de uma rampa para que todos tenham acesso aos serviços CEU”, apontou o parlamentar ao citar as demandas da região.

“Neste momento, este espaço é a Casa de Leis”, disse Pelé da Cândida, ao declarar que nenhum vereador consegue construir sozinho. “Sabemos que em alguns bairros faltam serviços. Mas o Bonança está se transformando e isso mostra a importância das regiões terem seus representantes na Câmara”, apontou o parlamentar.

Conhecido como “Santa Maria”, o vereador José Carlos ressaltou que há necessidade de os vereadores visitarem todas as áreas da cidade. “Hoje estou Bonança. Nós vereadores precisamos trabalhar muito para a cidade toda, não apenas para os nossos bairros”.

“O nosso partido é o povo e as leis de nossas cidades. Tudo passa pela Câmara Municipal e hoje nós viemos aqui ouvir as demandas de vocês e não falar de projetos aprovados“, disse Adauto, que ressaltou a importância de a população aproveitar para participar desses momentos.

Juliana da AtivOZ agradeceu a presença dos munícipes que se dispuseram a participar do Câmara no Seu Bairro e alertou para a necessidade do trabalho com o Executivo. “Nosso trabalho não é nada se o Executivo não ouvir a nossa demanda. A gente consegue ir até certo ponto e o Executivo precisa executar nossas demenadas”, comentou Juliana da AtivOZ ao também falar sobre a necessidade da execução dos recursos advindos de emendas parlamentares.

“Cada um tem uma história, sejamos nós novos vereadores ou antigos. Precisamos entender que nosso papel é representar cada um dos eleitores. Somos vereadores da nossa cidade e somos obrigados a atender as demandas”, disse Elza Oliveira, ao explicar que nenhum vereador deve perguntar para a população em quem ele voltou para resolver os problemas e, sim, desenvolver boas políticas públicas para todos. “Estamos longe de sermos perfeitos. Por isso estamos aqui, porque a política é feita ouvindo a população”, conclui a vereadora.

Vice-presidente da Câmara, eleito na 39ª Sessão Ordinária, Julião citou os 21 vereadores que compõem o parlamento osasquense . “Este é um momento oportuno para que vocês também usem essa tribuna para expor suas demandas. Grandes projetos surgem dos debates”, ressaltou Julião, ao reafirmar a importância da participação popular.

“Eu tinha uma visão diferente do trabalho do vereador, até eu assumir uma cadeira na Câmara”, disse Carmônio Bastos. “O maior objetivo deste projeto é literalmente trazer a Câmara para o bairro e esclarecer qual é o nosso trabalho. Entendam que tudo o que é bom para a cidade passa pela Câmara Municipal e tem o olhar cuidadoso dos vereadores. Sem um vereador, a cidade não consegue fazer nada e, sem a população, nós não seríamos nada”, comentou o presidente da Câmara ao falar sobre o Projeto.

O “Câmara no Seu Bairro” volta a acontecer no mês de setembro, desta vez em um ponto da Zona Sul da cidade.

