Autoridades Mirins tomam posse nesta quarta-feira (09)

Por Ana Rodrigues

O Projeto Autoridades Mirins volta a ser realizado após três anos suspenso, devido à pandemia do Covid-19. Na próxima quarta-feira (09), a partir das 8h30, no Teatro Municipal Glória Giglio, acontece a posse das Autoridades Mirins eleitas nas escolas municipais no retorno do recesso.

Tomarão posse vereadores-mirins e representantes dos secretários municipais e de membros do Judiciário.

“Os vereadores estão bem empolgados com a volta do projeto e não vamos limitar as atividades com as autoridades mirins apenas ao dia da posse e uma visita à Câmara Municipal. Queremos que a experiência que eles tenham como representantes do Legislativo seja inesquecível”, disse o presidente da Câmara, Carmônio Bastos (Podemos).

No final de junho, foi realizado um sorteio para definir quais seriam os vereadores, secretários e representantes do Judiciário que seriam representados por cada uma das escolas. Recentemente, foram realizadas as eleições através da escolha dos melhores projetos apresentados pelos alunos dos 4º anos.

As autoridades já estão em contato com seus representantes mirins há mais de uma semana. A posse seguirá os mesmos protocolos obedecidos na posse das autoridades municipais.