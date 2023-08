Agosto Lilás: Câmara participa de megaoperação de combate à violência doméstica

Por Meiri Borges. Fotos: Robson Cotait.

A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Osasco participou da 2ª edição do ‘Mulheres de Oz’, evento de orientação e combate à violência contra mulheres e crianças. O evento, que aconteceu no Largo de Osasco, no sábado, dia 05, foi promovido pela Prefeitura de Osasco, através da Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres e Promoção da Diversidade, com apoio de entidades parceiras.

Com uma estrutura montada para atrair o público, o evento contou com shows, apresentações de grupos de dança, desfile de moda e a divulgação de entidades que prestam apoio e acolhimento a vítimas de violência doméstica.

A Procuradoria Especial da Mulher é o órgão da Câmara de Osasco que recebe denúncias de violência doméstica e sexual contra crianças, mulheres e idosos. O atendimento é feito pelas procuradoras — as vereadoras Ana Paula Rossi (PL) e Lúcia da Saúde (PODE) — e pela servidora Angelita Olivetti, que acolhem as vítimas e as encaminham aos órgãos competentes para as devidas providências.

No evento, a equipe da Câmara de Osasco fez o trabalho de atendimento ao público que estava de passagem no Largo de Osasco. Com panfletos informativos e orientações às mulheres para que se encoragem a denunciar os agressores.

O Agosto Lilás é fruto de uma Lei Federal que tem o objetivo de chamar a atenção da população para a prevenção aos atos de violência doméstica.

A Procuradoria Especial da Mulher compartilhou espaço com o Projeto Guardiã Maria da Penha da Guarda Municipal de Osasco, que conta com três viaturas da GCM destinadas a atender, exclusivamente, casos de violência doméstica.

Atendimento da Procuradoria na Câmara

“A orientação, assim como o acolhimento humanizado, são pontos fundamentais para que vítimas de violência doméstica se encorajem a denunciar”, disse a Procuradora Especial da Mulher, vereadora Ana Paula Rossi. Na Câmara, a parlamentar recebe casos de violência contra crianças e mulheres e encaminha aos órgãos para providências.

Na ocasião, a secretária das Mulheres e da Promoção da Diversidade, Débora Lapas, disse que as ações do município visam erradicar os atos de violência doméstica. “É importante que a população não se cale e denuncie todo ato de violência doméstica. Queremos Osasco longe das inaceitáveis estatísticas de feminicídio e violência contra mulheres”, enfatizou.